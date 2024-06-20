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Объем торгов валютой за неделю санкций против Мосбиржи увеличился - 20.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240620/torgi-849359541.html
Объем торгов валютой за неделю санкций против Мосбиржи увеличился
Объем торгов валютой за неделю санкций против Мосбиржи увеличился - 20.06.2024, ПРАЙМ
Объем торгов валютой за неделю санкций против Мосбиржи увеличился
Суммарный объем биржевых и внебиржевых торгов с расчетами "завтра" тремя основными иностранными валютами в России за неделю после введения санкций США против... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T19:07+0300
2024-06-20T19:07+0300
экономика
мосбиржа
санкции против рф
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Суммарный объем биржевых и внебиржевых торгов с расчетами "завтра" тремя основными иностранными валютами в России за неделю после введения санкций США против Московской биржи вырос на 5% - до 1,974 триллиона рублей; при этом доля юаня на внебиржевом рынке росла втрое быстрее, чем доля доллара, следует из анализа, проведенного РИА Новости на основе данных ЦБ РФ. За пять торговых сессий, прошедших после введения санкций 12 июня, внебиржевой кассовый оборот валютного рынка РФ с расчетами "завтра" (торги долларами, евро и юанями), по данным ЦБ РФ, вырос до 1,246 триллиона рублей с 796 миллиардов рублей за пять сессий до санкций на Мосбиржу. На самой площадке объем торгов юанями с расчетами "завтра" за "санкционную" неделю составил 728 миллиардов рублей против 1,089 триллиона рублей всеми тремя валютами неделей ранее. При этом объем торгов долларами на внебиржевом рынке вырос до 672 миллиардов рублей с 410 миллиардов неделей ранее, юанями – до 525 миллиардов рублей с 287 миллиардов. Доля юаня, таким образом, выросла до 42% с 36% неделей ранее, а доля доллара – до 54% с 51,5%. То есть темпы роста доли юаня в 3,4 раза превысили показатели доллара. "На внебиржевом рынке мы видим теперь значительный рост доли юаня на торгах. То есть нет такого, что все торги долларом перешли с биржи на "внебиржу", и его доля стала существенно выше - наоборот, на внебиржевых сделках тоже стали отказываться от доллара", - прокомментировал РИА Новости главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Можно ожидать, что не только юань, но и валюты других дружественных стран будут постепенно мигрировать на внебиржевой рынок, который будет более ликвидным и показательным. При этом рост объема юаней об этом уже сигнализирует", - сказал в свою очередь агентству инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. В целом, опираясь на итоги первой "санкционной" недели, можно ожидать, что общие июньские показатели объема внебиржевого валютного рынка будут превышать майские, полагают оба эксперта.
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мосбиржа, санкции против рф
Экономика, Мосбиржа, санкции против РФ
19:07 20.06.2024
 
Объем торгов валютой за неделю санкций против Мосбиржи увеличился

Объем торгов валютой за неделю санкций против Мосбиржи вырос до 1,97 трлн рублей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Суммарный объем биржевых и внебиржевых торгов с расчетами "завтра" тремя основными иностранными валютами в России за неделю после введения санкций США против Московской биржи вырос на 5% - до 1,974 триллиона рублей; при этом доля юаня на внебиржевом рынке росла втрое быстрее, чем доля доллара, следует из анализа, проведенного РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.
За пять торговых сессий, прошедших после введения санкций 12 июня, внебиржевой кассовый оборот валютного рынка РФ с расчетами "завтра" (торги долларами, евро и юанями), по данным ЦБ РФ, вырос до 1,246 триллиона рублей с 796 миллиардов рублей за пять сессий до санкций на Мосбиржу. На самой площадке объем торгов юанями с расчетами "завтра" за "санкционную" неделю составил 728 миллиардов рублей против 1,089 триллиона рублей всеми тремя валютами неделей ранее.
При этом объем торгов долларами на внебиржевом рынке вырос до 672 миллиардов рублей с 410 миллиардов неделей ранее, юанями – до 525 миллиардов рублей с 287 миллиардов. Доля юаня, таким образом, выросла до 42% с 36% неделей ранее, а доля доллара – до 54% с 51,5%. То есть темпы роста доли юаня в 3,4 раза превысили показатели доллара.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Эксперт объяснил резкое снижение индекса Мосбиржи
16:18
"На внебиржевом рынке мы видим теперь значительный рост доли юаня на торгах. То есть нет такого, что все торги долларом перешли с биржи на "внебиржу", и его доля стала существенно выше - наоборот, на внебиржевых сделках тоже стали отказываться от доллара", - прокомментировал РИА Новости главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
"Можно ожидать, что не только юань, но и валюты других дружественных стран будут постепенно мигрировать на внебиржевой рынок, который будет более ликвидным и показательным. При этом рост объема юаней об этом уже сигнализирует", - сказал в свою очередь агентству инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
В целом, опираясь на итоги первой "санкционной" недели, можно ожидать, что общие июньские показатели объема внебиржевого валютного рынка будут превышать майские, полагают оба эксперта.
 
ЭкономикаМосбиржасанкции против РФ
 
 
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