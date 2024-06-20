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Россия и КНДР будут стремиться нарастить объемы взаимной торговли
Россия и КНДР будут стремиться нарастить объемы взаимной торговли - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР будут стремиться нарастить объемы взаимной торговли
Москва и Пхеньян постараются увеличить объемы взаимной торговли, поощрять инвестиции, содействовать особым и свободным экономическим зонам, следует из... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T12:29+0300
2024-06-20T12:29+0300
2024-06-20T12:29+0300
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СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Москва и Пхеньян постараются увеличить объемы взаимной торговли, поощрять инвестиции, содействовать особым и свободным экономическим зонам, следует из опубликованного агентством ЦТАК Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом и по итогам переговоров стороны заключили данный договор.Согласно статье 10 договора, "стороны прилагают усилия для увеличения объемов взаимной торговли, создают благоприятные условия для экономического сотрудничества в таможенной, валютно-финансовой и других сферах, а также поощряют и защищают взаимные инвестиции". Стороны также согласились содействовать особым или свободным экономическим зонам КНДР и России и организациям с их участием. Кроме того, РФ и КНДР договорились вместе противостоять "множащимся" вызовам и угрозам безопасности и продовольственной и энергетической сферах, в сферах информационно-коммуникационных технологий и цепочек поставок, здравоохранения. В частности, стороны договорились расширять и развивать сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической областях.Также отмечается, что стороны будут также укреплять обмены и сотрудничество в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма и иных областях, осуществлять взаимодействие в сфере охраны окружающей среды, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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россия, кндр, сотрудничество
Экономика, РОССИЯ, КНДР, сотрудничество
Россия и КНДР будут стремиться нарастить объемы взаимной торговли
ЦТАК: РФ и КНДР постараются увеличить взаимную торговля и нарастить инвестиции
СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Москва и Пхеньян постараются увеличить объемы взаимной торговли, поощрять инвестиции, содействовать особым и свободным экономическим зонам, следует из опубликованного агентством ЦТАК Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом и по итогам переговоров стороны заключили данный договор.
Согласно статье 10 договора, "стороны прилагают усилия для увеличения объемов взаимной торговли, создают благоприятные условия для экономического сотрудничества в таможенной, валютно-финансовой и других сферах, а также поощряют и защищают взаимные инвестиции".
Стороны также согласились содействовать особым или свободным экономическим зонам КНДР и России и организациям с их участием.
Кроме того, РФ и КНДР договорились вместе противостоять "множащимся" вызовам и угрозам безопасности и продовольственной и энергетической сферах, в сферах информационно-коммуникационных технологий и цепочек поставок, здравоохранения. В частности, стороны договорились расширять и развивать сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической областях.
Также отмечается, что стороны будут также укреплять обмены и сотрудничество в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма и иных областях, осуществлять взаимодействие в сфере охраны окружающей среды, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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