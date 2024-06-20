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FT: США просят ЕС продолжить импорт товаров, произведенных с вырубкой лесов

FT: США просят ЕС продолжить импорт товаров, произведенных с вырубкой лесов - 20.06.2024, ПРАЙМ

FT: США просят ЕС продолжить импорт товаров, произведенных с вырубкой лесов

Представители США обратились к ЕС с запросом отложить введение запрета на импорт ряда товаров, в том числе шоколада и подгузников, производство которых связано... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T08:43+0300

2024-06-20T08:43+0300

2024-06-20T08:44+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Представители США обратились к ЕС с запросом отложить введение запрета на импорт ряда товаров, в том числе шоколада и подгузников, производство которых связано с вырубкой лесов, утверждая, что это нанесет ущерб американским производителям, сообщает издание Financial Times со ссылкой на письменный запрос в Еврокомиссию. По данным издания, будущий закон ЕС обяжет импортеров предоставлять документацию, подтверждающую, что при производстве товаров, начиная от шоколада и заканчивая мебелью и продуктами животноводства, не совершалась вырубка лесов. В письме, направленном в Еврокомиссию, министр торговли США Джина Раймондо и министр сельского хозяйства Томас Вилсак, а также торговый представитель США Кэтрин Тай, заявили, что закон создает "критические проблемы" для американских производителей. "Мы призываем Европейскую комиссию отложить реализацию этого постановления и последующее исполнение мер ответственности до тех пор, пока эти существенные проблемы не будут решены", - заявили они. Отмечается, что этот запрос был сделан за семь месяцев до запланированного вступления в силу закона. Другие торговые партнеры, особенно крупные страны-производители пальмового масла, Индонезия и Малайзия, также призвали Брюссель отложить применение закона. Еврокомиссия подтвердила, что получила письмо от администрации США, и заявила, что ответит в свое время.

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сша, ес, вырубка, товары