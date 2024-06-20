Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ видят риски для достижения цели по инфляции в 2025 году - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240620/tsb-849343996.html
В ЦБ видят риски для достижения цели по инфляции в 2025 году
В ЦБ видят риски для достижения цели по инфляции в 2025 году - 20.06.2024, ПРАЙМ
В ЦБ видят риски для достижения цели по инфляции в 2025 году
Часть совета директоров ЦБ видит риски для достижения цели по инфляции в 4% в 2025 году из-за роста инфляционных ожиданий в России, говорится в резюме... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T14:06+0300
2024-06-20T14:06+0300
банк россии
инфляция в россии
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Часть совета директоров ЦБ видит риски для достижения цели по инфляции в 4% в 2025 году из-за роста инфляционных ожиданий в России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 7 июня. "Рост инфляционных ожиданий усилил инерцию в динамике инфляции и создает риски для достижения цели по инфляции в 2025 году", - сказано в материалах. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
https://1prime.ru/20240620/nalogi-849343876.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инфляция в россии, экономика рф
Банк России, инфляция в России, экономика РФ
14:06 20.06.2024
 
В ЦБ видят риски для достижения цели по инфляции в 2025 году

ЦБ: рост инфляционных ожиданий создает риски для цели по инфляции в 2025 году

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Часть совета директоров ЦБ видит риски для достижения цели по инфляции в 4% в 2025 году из-за роста инфляционных ожиданий в России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 7 июня.
"Рост инфляционных ожиданий усилил инерцию в динамике инфляции и создает риски для достижения цели по инфляции в 2025 году", - сказано в материалах.
Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Банк России оценил влияние налоговых новаций на инфляцию
14:04
 
Банк Россииинфляция в Россииэкономика РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала