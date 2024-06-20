https://1prime.ru/20240620/tsb-849343996.html
В ЦБ видят риски для достижения цели по инфляции в 2025 году
В ЦБ видят риски для достижения цели по инфляции в 2025 году - 20.06.2024, ПРАЙМ
В ЦБ видят риски для достижения цели по инфляции в 2025 году
Часть совета директоров ЦБ видит риски для достижения цели по инфляции в 4% в 2025 году из-за роста инфляционных ожиданий в России, говорится в резюме... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T14:06+0300
2024-06-20T14:06+0300
2024-06-20T14:06+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Часть совета директоров ЦБ видит риски для достижения цели по инфляции в 4% в 2025 году из-за роста инфляционных ожиданий в России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 7 июня. "Рост инфляционных ожиданий усилил инерцию в динамике инфляции и создает риски для достижения цели по инфляции в 2025 году", - сказано в материалах. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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инфляция в россии, экономика рф
Банк России, инфляция в России, экономика РФ
В ЦБ видят риски для достижения цели по инфляции в 2025 году
ЦБ: рост инфляционных ожиданий создает риски для цели по инфляции в 2025 году
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Часть совета директоров ЦБ видит риски для достижения цели по инфляции в 4% в 2025 году из-за роста инфляционных ожиданий в России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 7 июня.
"Рост инфляционных ожиданий усилил инерцию в динамике инфляции и создает риски для достижения цели по инфляции в 2025 году", - сказано в материалах.
Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Банк России оценил влияние налоговых новаций на инфляцию