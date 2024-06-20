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В Дагестане отметили увеличение турпотока в республике - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В Дагестане отметили увеличение турпотока в республике
В Дагестане отметили увеличение турпотока в республике - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Дагестане отметили увеличение турпотока в республике
Дагестан с начала года посетили 662 тысячи человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 11,5 %, сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T21:09+0300
2024-06-20T21:09+0300
экономика
турпоток
туризм
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МАХАЧКАЛА, 20 июн — ПРАЙМ. Дагестан с начала года посетили 662 тысячи человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 11,5 %, сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана Сергея Меликова. "С начала года Дагестан посетили 662 тысячи человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 11,5 %. Сегодня на территории региона функционируют 17 санаториев, 164 гостевых дома, 103 турбазы и 366 гостиниц", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале со ссылкой на руководителя регионального Минтуризма Эмина Мерданова. Мерданов обозначил и проблему учета посуточно сдаваемых жилых помещений. Работа в данном направлении будет строиться на опыте коллег из Москвы, цитирует пресс-служба Мерданова. Уточняется, что речь идет о совместных с правоохранительными и контролирующими органами проверках жилых помещений, сдающихся в аренду.
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турпоток, туризм
Экономика, турпоток, Туризм
21:09 20.06.2024
 
В Дагестане отметили увеличение турпотока в республике

Власти Дагестана: турпоток в республике увеличился на 11 процентов

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанк"Горы Дагестана
Горы Дагестана - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МАХАЧКАЛА, 20 июн — ПРАЙМ. Дагестан с начала года посетили 662 тысячи человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 11,5 %, сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана Сергея Меликова.
"С начала года Дагестан посетили 662 тысячи человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 11,5 %. Сегодня на территории региона функционируют 17 санаториев, 164 гостевых дома, 103 турбазы и 366 гостиниц", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале со ссылкой на руководителя регионального Минтуризма Эмина Мерданова.
Мерданов обозначил и проблему учета посуточно сдаваемых жилых помещений. Работа в данном направлении будет строиться на опыте коллег из Москвы, цитирует пресс-служба Мерданова. Уточняется, что речь идет о совместных с правоохранительными и контролирующими органами проверках жилых помещений, сдающихся в аренду.
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