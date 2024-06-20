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Юань опустился до семимесячного минимума против доллара США

Юань опустился до семимесячного минимума против доллара США - 20.06.2024, ПРАЙМ

Юань опустился до семимесячного минимума против доллара США

Китайский юань в четверг опустился до нового 7-месячного минимума против доллара США, после того как центральный банк установил гораздо более низкий срединный... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:49+0300

2024-06-20T11:49+0300

2024-06-20T14:31+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Китайский юань в четверг опустился до нового 7-месячного минимума против доллара США, после того как центральный банк установил гораздо более низкий срединный курс национальной валюты.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1192 за доллар США. Это был самый низкий уровень с ноября 2023 года и самое значительное однодневное изменение с 16 апреля.На континентальном спот-рынке пара юань в начале дня достиг отметки 7,2605 за доллар США, самой низкой с ноября 2023 года.К полудню пара доллар/юань торговалась по 7,2602.Пока рано говорить о том, что срединный курс четверга означает незамедлительное изменение валютной политики Народного банка Китая, но есть признаки того, что он слегка ослабляет нижнюю границу внутридневного торгового диапазона национальной валюты, говорят в Standard Chartered.Ранее в четверг Народный банк Китая оставил ключевые ставки по кредитам без изменений, как и ожидали рынки. Судя по всему, усилия центрального банка по смягчению условий финансирования по-прежнему сдерживаются слабостью национальной валюты.В этом году юань ослаб на 2,2%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и проблем сектора недвижимости.Индекс доллара вырос до 105,287 против уровня закрытия среды 105,254. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2833.

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рынки, валютный рынок, юань