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Рубль: американские горки без доллара и евро

Рубль: американские горки без доллара и евро - 20.06.2024, ПРАЙМ

Рубль: американские горки без доллара и евро

На российском валютном рынке произошло значительное оживление, вызванное внешнеполитическими факторами. Новые санкции затронули Московскую Биржу, Национальный... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T20:05+0300

2024-06-20T20:05+0300

2024-06-20T20:05+0300

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. На российском валютном рынке произошло значительное оживление, вызванное внешнеполитическими факторами. Новые санкции затронули Московскую Биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, что привело к остановке торгов долларом и евро на валютной секции биржи.Это событие вызвало резкую волатильность на внебиржевом рынке и укрепление рубля. Российская валюта укрепляется по нескольким причинам. Основные из них включают продажи валютной выручки экспортерами на фоне низкого спроса Минфина на доллары и евро, а также незначительный спрос населения на наличную валюту.Ожидание повышения ключевой ставки в июле также способствует укреплению рубля. В случае роста российской валюты, например, до 70 рублей за доллар, правительство может увеличить объем покупок валюты в ФНБ. Банк России может также смягчить некоторые существующие валютные ограничения.Тем временем, в монетарной политике ЕЦБ и ФРС произошел сдвиг в сторону американской валюты, что уменьшает вероятность устойчивого бычьего тренда для соотношения евро к доллару в летний период.ЕЦБ, в частности, уменьшил ключевую ставку с 4,5% до 4,25%, заявив, что риски по инфляции в этом году будут удерживаться на уровне 3%. По мнению Европейского Центробанка, нынешняя монетарная политика позволит достичь цели по инфляции в 2% не раньше 2025 года. В ЕС прогнозируется снижение инфляции до 2,5% в 2024 году и 2,2% в следующем.В то же время Федеральная резервная система США сохраняет осторожный подход, удерживая учетную ставку на уровне 5,5% с июля 2023 года.Прогнозы:Курс евро к доллару временно стабилизировался в диапазоне 1,06-1,09.Доллар, после пробития уровня поддержки в 87,5 рублей, показывает нисходящий тренд с целью до 75-78 рублей за доллар.Евро достигло значимых уровней поддержки около 85 рублей, формируя диапазон с верхней границей 90-92 рублей за евро.

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2024

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

курсы валют, доллар, евро, экспертное мнение