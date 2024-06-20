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Венгрия одобрила санкции против России, получив гарантии от ЕС, пишут СМИ

Венгрия одобрила санкции против России, получив гарантии от ЕС, пишут СМИ - 20.06.2024, ПРАЙМ

Венгрия одобрила санкции против России, получив гарантии от ЕС, пишут СМИ

Будапешт согласился внести в 14-й пакет европейских санкций меры против российского СПГ в обмен на обещание ЕС не вводить ограничения на строительство АЭС. Об... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T14:28+0300

2024-06-20T14:28+0300

2024-06-20T14:28+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Будапешт согласился внести в 14-й пакет европейских санкций меры против российского СПГ в обмен на обещание ЕС не вводить ограничения на строительство АЭС. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники. В материале сказано, что "Венгрия, в свою очередь, поддержала запрет на СПГ после того, как получила заверения в том, что поддерживаемое Россией расширение атомной станции "Пакш-2" не попадет под санкции". Накануне постпреды стран Евросоюза согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. В него входят как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. По словам источника РИА Новости в Евросоюзе, новые ограничения против РФ будут окончательно утверждены в ходе заседания Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что 14-й пакет, будь он принят в первоначальном виде, существенно замедлил бы инвестиции в АЭС "Пакш-2". Власти Венгрии неоднократно отмечали, что не поддержат санкции против российской атомной отрасли. Сийярто ранее принял участие в работе форума "Атомэкспо", где выразил одобрение сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2". После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240613/missiya-849140721.html

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