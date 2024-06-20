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Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно" - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно"
Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно" - 20.06.2024, ПРАЙМ
Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно"
Из-за сильных порывов ветра женщина упала в пруд в московском музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщалось в Telegram-канале департамента по делам... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T17:04+0300
2024-06-20T17:11+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Из-за сильных порывов ветра женщина упала в пруд в московском музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщалось в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.По даным департамента, острадавшую удалось спасти в двух метрах от берега. Глубина пруда составляет 3,8 метра, а с берега идет резкий обрыв. Причиной происшествия стало неосторожное поведение на берегу во время ураганного ветра.Очевидцы рассказали, что женщину снесло с берега из-за сильного ветра. Сейчас она находится в больнице.В настоящее время пострадавшую госпитализировали.Ранее на фоне прихода в столицу мегаливней в спасательных службах призвали водителей не набирать высокую скорость, стараться держать большую дистанцию от впереди идущих машин, ехать плавно и не ставить авто под деревьями. Пешеходам спасатели посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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россия, происшествие
Происшествия, РОССИЯ, происшествие
17:04 20.06.2024 (обновлено: 17:11 20.06.2024)
 
Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно"

Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно", она госпитализирована

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк#Прохожие во время дождя в Москве
#Прохожие во время дождя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Из-за сильных порывов ветра женщина упала в пруд в московском музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщалось в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
По даным департамента, острадавшую удалось спасти в двух метрах от берега. Глубина пруда составляет 3,8 метра, а с берега идет резкий обрыв. Причиной происшествия стало неосторожное поведение на берегу во время ураганного ветра.
Очевидцы рассказали, что женщину снесло с берега из-за сильного ветра. Сейчас она находится в больнице.
В настоящее время пострадавшую госпитализировали.
Ранее на фоне прихода в столицу мегаливней в спасательных службах призвали водителей не набирать высокую скорость, стараться держать большую дистанцию от впереди идущих машин, ехать плавно и не ставить авто под деревьями. Пешеходам спасатели посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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