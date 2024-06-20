https://1prime.ru/20240620/veter-849355994.html
Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно"
Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно" - 20.06.2024, ПРАЙМ
Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно"
Из-за сильных порывов ветра женщина упала в пруд в московском музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщалось в Telegram-канале департамента по делам... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T17:04+0300
2024-06-20T17:04+0300
2024-06-20T17:11+0300
происшествия
россия
происшествие
https://cdnn.1prime.ru/img/82642/59/826425919_0:120:2727:1653_1920x0_80_0_0_ec43337e042fbb5e791d0d7d943ecd8a.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Из-за сильных порывов ветра женщина упала в пруд в московском музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщалось в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.По даным департамента, острадавшую удалось спасти в двух метрах от берега. Глубина пруда составляет 3,8 метра, а с берега идет резкий обрыв. Причиной происшествия стало неосторожное поведение на берегу во время ураганного ветра.Очевидцы рассказали, что женщину снесло с берега из-за сильного ветра. Сейчас она находится в больнице.В настоящее время пострадавшую госпитализировали.Ранее на фоне прихода в столицу мегаливней в спасательных службах призвали водителей не набирать высокую скорость, стараться держать большую дистанцию от впереди идущих машин, ехать плавно и не ставить авто под деревьями. Пешеходам спасатели посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
https://1prime.ru/20240620/moskva-849350224.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82642/59/826425919_181:0:2544:1772_1920x0_80_0_0_95ebf6c75b52c8939b2fc38051c76dc5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествие
Происшествия, РОССИЯ, происшествие
Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно"
Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно", она госпитализирована
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
Из-за сильных порывов ветра женщина упала в пруд в московском музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщалось
в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
По даным департамента, острадавшую удалось спасти в двух метрах от берега. Глубина пруда составляет 3,8 метра, а с берега идет резкий обрыв. Причиной происшествия стало неосторожное поведение на берегу во время ураганного ветра.
Очевидцы рассказали, что женщину снесло с берега из-за сильного ветра. Сейчас она находится в больнице.
В настоящее время пострадавшую госпитализировали.
Ранее на фоне прихода в столицу мегаливней в спасательных службах призвали водителей не набирать высокую скорость, стараться держать большую дистанцию от впереди идущих машин, ехать плавно и не ставить авто под деревьями. Пешеходам спасатели посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие