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Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно"

Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно" - 20.06.2024, ПРАЙМ

Ветер сдул москвичку в пруд в парке "Царицыно"

Из-за сильных порывов ветра женщина упала в пруд в московском музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщалось в Telegram-канале департамента по делам... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T17:04+0300

2024-06-20T17:04+0300

2024-06-20T17:11+0300

происшествия

россия

происшествие

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Из-за сильных порывов ветра женщина упала в пруд в московском музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщалось в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.По даным департамента, острадавшую удалось спасти в двух метрах от берега. Глубина пруда составляет 3,8 метра, а с берега идет резкий обрыв. Причиной происшествия стало неосторожное поведение на берегу во время ураганного ветра.Очевидцы рассказали, что женщину снесло с берега из-за сильного ветра. Сейчас она находится в больнице.В настоящее время пострадавшую госпитализировали.Ранее на фоне прихода в столицу мегаливней в спасательных службах призвали водителей не набирать высокую скорость, стараться держать большую дистанцию от впереди идущих машин, ехать плавно и не ставить авто под деревьями. Пешеходам спасатели посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

https://1prime.ru/20240620/moskva-849350224.html

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россия, происшествие