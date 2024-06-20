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Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом

Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом

Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом для России, заявил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с главой... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:23+0300

2024-06-20T09:23+0300

2024-06-20T09:34+0300

политика

россия

вьетнам

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом для России, заявил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с главой Вьетнама То Ламом."Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов", — отметил российский лидер.Путин также добавил, что что сейчас отмечается 30-летие Договора об основах дружественных отношений между двумя странами, а также подчеркнул важность регулярных политических контактов на разных уровнях, включая парламенты, министерства, ведомства, партии и общественные организации.Российский президент особенно отметил растущие экономические связи между Россией и Вьетнамом, упомянув, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на восемь процентов, заключил он.

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россия, вьетнам, владимир путин