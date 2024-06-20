Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240620/vetnam-849329620.html
Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом
Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом
Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом для России, заявил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с главой... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:23+0300
2024-06-20T09:34+0300
политика
россия
вьетнам
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849328817_0:0:3444:1938_1920x0_80_0_0_42bc1299708fa0f05eb6e22cbb79189f.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом для России, заявил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с главой Вьетнама То Ламом."Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов", — отметил российский лидер.Путин также добавил, что что сейчас отмечается 30-летие Договора об основах дружественных отношений между двумя странами, а также подчеркнул важность регулярных политических контактов на разных уровнях, включая парламенты, министерства, ведомства, партии и общественные организации.Российский президент особенно отметил растущие экономические связи между Россией и Вьетнамом, упомянув, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на восемь процентов, заключил он.
https://1prime.ru/20240619/putin-849280403.html
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849328817_713:0:3444:2048_1920x0_80_0_0_0d2f444030b1b58efe615c01e0c8c136.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вьетнам, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин
09:23 20.06.2024 (обновлено: 09:34 20.06.2024)
 
Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом

Путин: укрепление партнерства с Вьетнамом входит в число приоритетов России

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом для России, заявил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с главой Вьетнама То Ламом.
"Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов", — отметил российский лидер.
Путин также добавил, что что сейчас отмечается 30-летие Договора об основах дружественных отношений между двумя странами, а также подчеркнул важность регулярных политических контактов на разных уровнях, включая парламенты, министерства, ведомства, партии и общественные организации.
Российский президент особенно отметил растущие экономические связи между Россией и Вьетнамом, упомянув, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на восемь процентов, заключил он.
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Путин посетит с государственным визитом Вьетнам
Вчера, 05:31
 
ПолитикаРОССИЯВЬЕТНАМВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала