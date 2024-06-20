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Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом
Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом
Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом для России, заявил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с главой... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:23+0300
2024-06-20T09:23+0300
2024-06-20T09:34+0300
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом для России, заявил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с главой Вьетнама То Ламом."Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов", — отметил российский лидер.Путин также добавил, что что сейчас отмечается 30-летие Договора об основах дружественных отношений между двумя странами, а также подчеркнул важность регулярных политических контактов на разных уровнях, включая парламенты, министерства, ведомства, партии и общественные организации.Российский президент особенно отметил растущие экономические связи между Россией и Вьетнамом, упомянув, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на восемь процентов, заключил он.
https://1prime.ru/20240619/putin-849280403.html
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россия, вьетнам, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин
Путин назвал приоритетом укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом
Путин: укрепление партнерства с Вьетнамом входит в число приоритетов России
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом для России, заявил глава государства Владимир Путин в рамках переговоров с главой Вьетнама То Ламом.
"Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов", — отметил российский лидер.
Путин также добавил, что что сейчас отмечается 30-летие Договора об основах дружественных отношений между двумя странами, а также подчеркнул важность регулярных политических контактов на разных уровнях, включая парламенты, министерства, ведомства, партии и общественные организации.
Российский президент особенно отметил растущие экономические связи между Россией и Вьетнамом, упомянув, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на восемь процентов, заключил он.
Путин посетит с государственным визитом Вьетнам