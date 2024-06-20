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Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны
Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны
Москва и Ханой усилят партнерство в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:46+0300
2024-06-20T10:46+0300
экономика
россия
вьетнам
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой усилят партнерство в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам."Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности", — отметил после переговоров с российским президентом.Ко всему прочему, Ханой поддерживает создание равноправной и неделимой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе международного права, где центральную роль играет АСЕАН.Российский лидер прибыл с официальным визитом в Ханой из Пхеньяна вечером 19 июня после завершения своего визита в КНДР.
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россия, вьетнам
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
10:46 20.06.2024
 
Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны

То Лам: Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой усилят партнерство в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам.
"Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности", — отметил после переговоров с российским президентом.
Ко всему прочему, Ханой поддерживает создание равноправной и неделимой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе международного права, где центральную роль играет АСЕАН.
Российский лидер прибыл с официальным визитом в Ханой из Пхеньяна вечером 19 июня после завершения своего визита в КНДР.
Официальный визит В.Путина во Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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