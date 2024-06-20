https://1prime.ru/20240620/vetnam-849334301.html
Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны
Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны
Москва и Ханой усилят партнерство в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:46+0300
2024-06-20T10:46+0300
2024-06-20T10:46+0300
экономика
россия
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849332164_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e59c21a33fec5e1e540de305904abe9.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой усилят партнерство в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам."Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности", — отметил после переговоров с российским президентом.Ко всему прочему, Ханой поддерживает создание равноправной и неделимой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе международного права, где центральную роль играет АСЕАН.Российский лидер прибыл с официальным визитом в Ханой из Пхеньяна вечером 19 июня после завершения своего визита в КНДР.
https://1prime.ru/20240620/vetnam-849333459.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849332164_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ead93c97c1b302837de8b61c6ee8ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны
То Лам: Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой усилят партнерство в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам.
"Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности", — отметил после переговоров с российским президентом.
Ко всему прочему, Ханой поддерживает создание равноправной и неделимой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе международного права, где центральную роль играет АСЕАН.
Российский лидер прибыл с официальным визитом в Ханой из Пхеньяна вечером 19 июня после завершения своего визита в КНДР.
Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий