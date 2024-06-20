https://1prime.ru/20240620/vetnam-849334301.html

Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны

Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны - 20.06.2024, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны

Москва и Ханой усилят партнерство в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:46+0300

2024-06-20T10:46+0300

2024-06-20T10:46+0300

экономика

россия

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой усилят партнерство в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам."Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности", — отметил после переговоров с российским президентом.Ко всему прочему, Ханой поддерживает создание равноправной и неделимой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе международного права, где центральную роль играет АСЕАН.Российский лидер прибыл с официальным визитом в Ханой из Пхеньяна вечером 19 июня после завершения своего визита в КНДР.

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