https://1prime.ru/20240620/worldskills-849362445.html

Гендиректора и административный директора WorldSkills Russia задержали

Гендиректора и административный директора WorldSkills Russia задержали - 20.06.2024, ПРАЙМ

Гендиректора и административный директора WorldSkills Russia задержали

В Замоскворецкий суд Москвы поступили ходатайства об аресте гендиректора АНО “Агентство развития профессионального мастерства” (WorldSkills Russia) Роберта... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T21:35+0300

2024-06-20T21:35+0300

2024-06-20T21:52+0300

суд

мошенничество

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В Замоскворецкий суд Москвы поступили ходатайства об аресте гендиректора АНО “Агентство развития профессионального мастерства” (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора - руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова, им вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. При этом Мухаметзянову уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. “Ходатайство об избрании Уразову Р.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано судом 20 июня, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухаметзянова Д.Ф. удовлетворено судом”, - рассказал собеседник агентства. Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.WorldSkills – это международные соревнования в мастерстве по целому ряду профессий, Россия вступила в это движение в 2012 году, сборная страны занимала на международных соревнованиях призовые места, участники набирались в команды по итогам внутренних первенств.В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой "WorldSkills Russia".АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (Ворлдскиллс Россия, WorldSkills Russia) было создано в 2020 году. Учредителями агентства стали правительство Российской Федерации и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

https://1prime.ru/20240620/arest-849361547.html

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суд, мошенничество