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Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Москва анализирует возможные изменения в своей ядерной доктрине, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T19:08+0300

2024-06-20T19:08+0300

2024-06-20T19:23+0300

ядерное оружие

ядерная программа

владимир путин

вьетнам

россия

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва анализирует возможные изменения в своей ядерной доктрине, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.Коррекция связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, отметил российский лидер. Однако возможность нанести превентивный ядерный удар России, по его словам, пока не нужна.Россия может внести уточнения в ядерную доктрину ввиду угроз со стороны НАТО, заявлял ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Российские специалисты, которые отвечают за ядерный компонент, намерены добиться системной работы в этом направлении. "Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов", — подчеркнул Рябков.

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вьетнам

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ядерное оружие, ядерная программа, владимир путин, вьетнам, россия