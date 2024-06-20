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Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России
Москва анализирует возможные изменения в своей ядерной доктрине, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T19:08+0300
2024-06-20T19:23+0300
ядерное оружие
ядерная программа
владимир путин
вьетнам
россия
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва анализирует возможные изменения в своей ядерной доктрине, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.Коррекция связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, отметил российский лидер. Однако возможность нанести превентивный ядерный удар России, по его словам, пока не нужна.Россия может внести уточнения в ядерную доктрину ввиду угроз со стороны НАТО, заявлял ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Российские специалисты, которые отвечают за ядерный компонент, намерены добиться системной работы в этом направлении. "Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов", — подчеркнул Рябков.
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ядерное оружие, ядерная программа, владимир путин, вьетнам, россия
ядерное оружие, ядерная программа, Владимир Путин, ВЬЕТНАМ, РОССИЯ
19:08 20.06.2024 (обновлено: 19:23 20.06.2024)
 
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва анализирует возможные изменения в своей ядерной доктрине, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.
Коррекция связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, отметил российский лидер. Однако возможность нанести превентивный ядерный удар России, по его словам, пока не нужна.
Россия может внести уточнения в ядерную доктрину ввиду угроз со стороны НАТО, заявлял ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Российские специалисты, которые отвечают за ядерный компонент, намерены добиться системной работы в этом направлении. "Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов", — подчеркнул Рябков.
*взрыв
Ядерный колокол уже звучит. НАТО не остановится, но на нее есть управа
Вчера, 09:55
 
ядерное оружиеядерная программаВладимир ПутинВЬЕТНАМРОССИЯ
 
 
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