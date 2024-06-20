https://1prime.ru/20240620/yadernoe-849359678.html
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России
Москва анализирует возможные изменения в своей ядерной доктрине, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T19:08+0300
2024-06-20T19:08+0300
2024-06-20T19:23+0300
ядерное оружие
ядерная программа
владимир путин
вьетнам
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849348639_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_4167cb37c68f80d0cef9be96ef2f9205.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва анализирует возможные изменения в своей ядерной доктрине, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.Коррекция связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, отметил российский лидер. Однако возможность нанести превентивный ядерный удар России, по его словам, пока не нужна.Россия может внести уточнения в ядерную доктрину ввиду угроз со стороны НАТО, заявлял ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Российские специалисты, которые отвечают за ядерный компонент, намерены добиться системной работы в этом направлении. "Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов", — подчеркнул Рябков.
https://1prime.ru/20240619/nato-849288047.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849348639_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_bfa6e7b85d3043bd42909f373be763e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ядерное оружие, ядерная программа, владимир путин, вьетнам, россия
ядерное оружие, ядерная программа, Владимир Путин, ВЬЕТНАМ, РОССИЯ
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва анализирует возможные изменения в своей ядерной доктрине, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.
Коррекция связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, отметил российский лидер. Однако возможность нанести превентивный ядерный удар России, по его словам, пока не нужна.
Россия может внести уточнения в ядерную доктрину ввиду угроз со стороны НАТО, заявлял ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Российские специалисты, которые отвечают за ядерный компонент, намерены добиться системной работы в этом направлении. "Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов", — подчеркнул Рябков.
Ядерный колокол уже звучит. НАТО не остановится, но на нее есть управа