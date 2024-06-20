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В парламент Японии внесли проект вотума недоверия правительству Кисиды - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В парламент Японии внесли проект вотума недоверия правительству Кисиды
В парламент Японии внесли проект вотума недоверия правительству Кисиды - 20.06.2024, ПРАЙМ
В парламент Японии внесли проект вотума недоверия правительству Кисиды
Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии внесла в нижнюю палату парламента резолюцию о вотуме недоверия правительству премьера Фумио Кисиды,... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T07:07+0300
2024-06-20T07:12+0300
политика
вотум недоверия
правительство
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии внесла в нижнюю палату парламента резолюцию о вотуме недоверия правительству премьера Фумио Кисиды, сообщает телеканал NHK.Как указывается в тексте резолюции, процитированном в эфире телеканала "премьер-министр Кисида не проявил лидерства для выяснения истины в вопросе о политических фондах фракций Либерально-демократической партии, а проблема возникновения практики "откатов" до сих пор не разъяснена". Проект, как сообщается, намечено вынести на голосование на пленарном заседании нижней палаты японского парламента во второй половине дня в четверг. Оппозиционная "Партия обновления Японии", ранее внесшая резолюцию с вотумом недоверия премьеру Кисиде в верхнюю палату парламента, намерена выступить в поддержку резолюции. Однако правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции партия "Комэйто", обладающие большинством в нижней палате, рассчитывают заблокировать эту резолюцию. Издание "Асахи" ранее опубликовала результаты социологического опроса, свидетельствующие, что рейтинг правящей Либерально-демократической партии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой впервые с 2001 года рухнул до 19%. При этом рейтинг правительства Кисиды оказался на уровне 22%. Согласно опросу, правительству высказали недоверие 64% респондентов.
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вотум недоверия, правительство
Политика, вотум недоверия, правительство
07:07 20.06.2024 (обновлено: 07:12 20.06.2024)
 
В парламент Японии внесли проект вотума недоверия правительству Кисиды

Оппозиция внесла в парламент Японии проект вотума недоверия правительству Кисиды

© Фото : Prime Minister's Office of JapanПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© Фото : Prime Minister's Office of Japan
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии внесла в нижнюю палату парламента резолюцию о вотуме недоверия правительству премьера Фумио Кисиды, сообщает телеканал NHK.
Как указывается в тексте резолюции, процитированном в эфире телеканала "премьер-министр Кисида не проявил лидерства для выяснения истины в вопросе о политических фондах фракций Либерально-демократической партии, а проблема возникновения практики "откатов" до сих пор не разъяснена".
Проект, как сообщается, намечено вынести на голосование на пленарном заседании нижней палаты японского парламента во второй половине дня в четверг. Оппозиционная "Партия обновления Японии", ранее внесшая резолюцию с вотумом недоверия премьеру Кисиде в верхнюю палату парламента, намерена выступить в поддержку резолюции. Однако правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции партия "Комэйто", обладающие большинством в нижней палате, рассчитывают заблокировать эту резолюцию.
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Издание "Асахи" ранее опубликовала результаты социологического опроса, свидетельствующие, что рейтинг правящей Либерально-демократической партии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой впервые с 2001 года рухнул до 19%. При этом рейтинг правительства Кисиды оказался на уровне 22%. Согласно опросу, правительству высказали недоверие 64% респондентов.
 
Политикавотум недоверияправительство
 
 
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