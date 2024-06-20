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Доля юаня в расчетах через SWIFT снизилась
Доля юаня в расчетах через SWIFT снизилась - 20.06.2024, ПРАЙМ
Доля юаня в расчетах через SWIFT снизилась
Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:11+0300
2024-06-20T09:11+0300
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экономика
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту систему до 4,47% в мае, показал анализ РИА Новости. При этом за год его доля выросла в 1,8 раза. По итогам последнего весеннего месяца первенство за собой сохранил доллар - по сравнению с апрелем его показатель подрос на 0,58 процентного пункта, до 47,89%. На 0,3 процентного пункта до 22,85% "укрепился" и евро, продолжая при этом находиться вблизи исторических минимумов. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
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ПРАЙМ
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юань, swift
Доля юаня в расчетах через SWIFT снизилась
Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается второй месяц подряд до 4,47%
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту систему до 4,47% в мае, показал анализ РИА Новости.
При этом за год его доля выросла в 1,8 раза.
По итогам последнего весеннего месяца первенство за собой сохранил доллар - по сравнению с апрелем его показатель подрос на 0,58 процентного пункта, до 47,89%.
На 0,3 процентного пункта до 22,85% "укрепился" и евро, продолжая при этом находиться вблизи исторических минимумов.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.