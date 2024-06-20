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Юань падает на старте торгов

Юань падает на старте торгов - 20.06.2024, ПРАЙМ

Юань падает на старте торгов

Курс рубля в самом начале торгов переходит к снижению против юаня: курс китайской валюты растет до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.06.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в самом начале торгов переходит к снижению против юаня: курс китайской валюты растет до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 3 копейки, до 11,22 рубля.Минутами ранее курс юаня максимально снижался до 11,08 рубля.

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юань, курсы валют, рубль, мосбиржа