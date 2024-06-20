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Банк России установил официальный курс юаня на 21 июня
Банк России установил официальный курс юаня на 21 июня - 20.06.2024, ПРАЙМ
Банк России установил официальный курс юаня на 21 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ 21 июня, увеличился на 35,33 копейки, до 11,5185 рубля, курс доллара вырос на 2,7894 рубля, до 85,4176 рубля, | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T18:10+0300
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ 21 июня, увеличился на 35,33 копейки, до 11,5185 рубля, курс доллара вырос на 2,7894 рубля, до 85,4176 рубля, евро - на 2,3629 рубля, до 91,4543 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, доллар, евро, курсы валют
Банк России, юань, доллар, евро, Курсы валют
Банк России установил официальный курс юаня на 21 июня
Официальный курс юаня на 21 июня — 11,52 рублей, доллара - 85,42 рублей
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ 21 июня, увеличился на 35,33 копейки, до 11,5185 рубля, курс доллара вырос на 2,7894 рубля, до 85,4176 рубля, евро - на 2,3629 рубля, до 91,4543 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ обозначил курс евро и доллара на 21 июня