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СМИ раскрыло, почему Siemens задерживает поставку поездов

СМИ раскрыло, почему Siemens задерживает поставку поездов - 20.06.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, почему Siemens задерживает поставку поездов

Компания Siemens задерживает поставку высокоскоростных поездов ICE основному железнодорожному оператору ФРГ Deutsche Bahn из-за некачественно проведенных... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T20:27+0300

2024-06-20T20:27+0300

2024-06-20T20:28+0300

экономика

siemens

deutsche bahn

поезда

задержка

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БЕРЛИН, 20 июн — ПРАЙМ. Компания Siemens задерживает поставку высокоскоростных поездов ICE основному железнодорожному оператору ФРГ Deutsche Bahn из-за некачественно проведенных сварочных работ, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на компанию. Уточняется, что речь идет о поездах ICE модели 3neo. Deutsche Bahn заказал в общей сложности 90 таких поездов, которые будут поставляться в течение нескольких лет. По словам представителей Siemens, некачественно проведенные сварочные работы были обнаружены во время обычной внутренней проверки. "Siemens Mobility находится в тесном контакте с Deutsche Bahn и субподрядчиком и прилагает все усилия для решения проблемы", - приводит газета слова представителя компании. Уточняется, что остается неясным, сколько времени потребуется на устранение проблем и придется ли снова разбирать уже частично собранные поезда. Представитель Deutsche Bahn отметил, что 21 поезд этого типа, уже находящийся в эксплуатации, не затронут проблемой. "В эксплуатации они работают без сбоев", - приводит газета комментарий железнодорожной компании. Представитель железной дороги добавил, что Deutsche Bahn принимает только те поезда, "которые находятся в идеальном состоянии". По данным издания, это не первый случай, когда проблемы с некачественно сваренными швами приводят к задержкам в поставках поездов ICE. Так, например, из-за той же проблемы в 2019 году на несколько месяцев были приостановлены поставки поездов модели ICE 4, изготовляемые Siemens совместно с Bombardier. Пассажиры железных дорог в Германии регулярно сталкиваются с транспортными коллапсами. Так, в январе текущего года немецкий журнал Spiegel со ссылкой на данные Deutsche Bahn сообщал, что в 2023 году поезда компании лишь в 64% случаев достигли остановок дальнего следования без опозданий. В качестве причин компания называла забастовки, значительное увеличение числа путешественников по сравнению с 2022 годом, рекордное количество строительных площадок и наступление зимы. При этом компания выплатила в 2023 году пассажирам рекордные 132,8 миллиона евро компенсаций за задержки и отмены поездов. Поезда ICE считаются символом железных дорог ФРГ. Самый известный трагический инцидент с ними произошел 3 июня 1998 года в районе города Эшеде. Тогда из-за усталостной трещины лопнул бандаж колеса, который застрял в вертикальном положении между кресел. При прохождении поездом стрелочного механизма нижняя часть бандажа зацепила этот механизм, что спровоцировало сход поезда с рельсов и столкновение с опорой моста, который рухнул на сошедший состав. В катастрофе погибли 100 человек, еще 88 получили ранения.

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siemens, deutsche bahn, поезда, задержка