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Рейсы в турецких аэропортах задерживаются из-за акции протеста

Рейсы в турецких аэропортах задерживаются из-за акции протеста - 20.06.2024, ПРАЙМ

Рейсы в турецких аэропортах задерживаются из-за акции протеста

Задержки наблюдаются в работе ключевых аэропортов Турции в связи с началом десятидневной акции авиадиспетчеров по "замедлению" работы с целью добиться... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T22:20+0300

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турция

задержки рейсов

акция протеста

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СТАМБУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Задержки наблюдаются в работе ключевых аэропортов Турции в связи с началом десятидневной акции авиадиспетчеров по "замедлению" работы с целью добиться реализации своих прав, передает корреспондент РИА Новости. Профсоюз авиадиспетчеров HTK-SEN уже проводил аналогичную акцию с 7 по 17 июня, в рамках которой диспетчеры "работают без проявления инициативы". "По данным Евроконтроля, в дни акции количество вовремя вылетевших и приземлившихся рейсов снизилось на 50%, что является конкретным доказательством важности нашего вклада", - говорится в заявлении профсоюза, отмечающего, что в обычные дни диспетчеры по своей инициативе берут на себя дополнительные обязанности. Теперь же в рамках новой акции с 20 по 30 июня диспетчеры будут работать без инициативы, так как их самоотверженность "не ценится по достоинству", отмечает организация. Профсоюз отметил, что ожидает повышения зарплат диспетчеров, так как ранее власти обещали решить этот вопрос после мартовских выборов в парламент. В аэропорту Антальи средняя задержка отправки и приема рейсов составляет около 30 минут, следует из данных портала Flightradar24. Так, рейс Azur Air в Москву задержан на полтора часа, до 23.15. Рейс AJet в Анкару также вылетит на полтора часа позже - в 23.40, а рейс AJet в Кишинев задержан на три часа и вылетит после полуночи. Самолеты компании Corendon из Москвы, Набережных Челнов и Бирмингема приземлились на курорте с задержкой около часа. В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен вылеты задерживаются в среднем на 45 минут. В аэропорту Стамбула (IST) задержек меньше, но, к примеру, рейс "Азимута" в Сочи вылетит вместо 21.10 не раньше 01.00 21 июня.

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турция, задержки рейсов, акция протеста