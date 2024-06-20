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В России повысится пошлина на загранпаспорт с "биометрией" - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В России повысится пошлина на загранпаспорт с "биометрией"
В России повысится пошлина на загранпаспорт с "биометрией" - 20.06.2024, ПРАЙМ
В России повысится пошлина на загранпаспорт с "биометрией"
С 1 июля пошлина на биометрический загранпаспорт увеличится с пяти до шести тысяч рублей для взрослых. Об этом сообщила руководитель направления "Народный... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T05:39+0300
2024-06-20T05:51+0300
россия
загранпаспорт
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. С 1 июля пошлина на биометрический загранпаспорт увеличится с пяти до шести тысяч рублей для взрослых. Об этом сообщила руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова. С июля вступает в силу закон, предусматривающий индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта. В числе прочего изменились размеры пошлин за процедуры по приобретению гражданства Российской Федерации, выходу из гражданства, въезду и выезду из России. По словам Поздняковой, не изменились размеры пошлин за бумажный загранпаспорт взрослых и детей, а также за паспорт моряка, но при этом повысилась цена на паспорт с электронным носителем информации для детей - с 2,5 до трех тысяч рублей, для взрослых - с пяти до шести тысяч рублей. Также она напомнила о повышении размера пошлины за выдачу проездного документа беженца иностранцам или лицам без гражданства - с 350 до 420 рублей, на визу на въезд в Российскую Федерацию с тысячи до 1,2 тысячи рублей, на визу для многократного пересечения российской границы с 1,6 до 1,920 тысячи рублей. В то же время повысилась пошлина за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства - с пяти до шести тысяч рублей. Подорожает и регистрация лиц указанной категории по месту жительства в Российской Федерации - с 350 до 420 рублей. При этом для организаций повысилась цена разрешений на привлечение и использование иностранных работников - с 10 до 12 тысяч рублей за каждого работника. "За выдачу разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства надо будет выплатить по 4200 рублей вместо 3500, - сообщила руководитель направления "Народный фронт. Аналитика". - Такая же сумма будет требоваться за прием в гражданство России, выход из гражданства России, за установление факта наличия или отсутствия гражданства России".
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россия, загранпаспорт
РОССИЯ, загранпаспорт
05:39 20.06.2024 (обновлено: 05:51 20.06.2024)
 
В России повысится пошлина на загранпаспорт с "биометрией"

Пошлина на загранпаспорт с "биометрией" для взрослых вырастет до 6 тыс рублей

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. С 1 июля пошлина на биометрический загранпаспорт увеличится с пяти до шести тысяч рублей для взрослых. Об этом сообщила руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.
С июля вступает в силу закон, предусматривающий индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта. В числе прочего изменились размеры пошлин за процедуры по приобретению гражданства Российской Федерации, выходу из гражданства, въезду и выезду из России.
По словам Поздняковой, не изменились размеры пошлин за бумажный загранпаспорт взрослых и детей, а также за паспорт моряка, но при этом повысилась цена на паспорт с электронным носителем информации для детей - с 2,5 до трех тысяч рублей, для взрослых - с пяти до шести тысяч рублей.
Также она напомнила о повышении размера пошлины за выдачу проездного документа беженца иностранцам или лицам без гражданства - с 350 до 420 рублей, на визу на въезд в Российскую Федерацию с тысячи до 1,2 тысячи рублей, на визу для многократного пересечения российской границы с 1,6 до 1,920 тысячи рублей.
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В то же время повысилась пошлина за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства - с пяти до шести тысяч рублей. Подорожает и регистрация лиц указанной категории по месту жительства в Российской Федерации - с 350 до 420 рублей. При этом для организаций повысилась цена разрешений на привлечение и использование иностранных работников - с 10 до 12 тысяч рублей за каждого работника.
"За выдачу разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства надо будет выплатить по 4200 рублей вместо 3500, - сообщила руководитель направления "Народный фронт. Аналитика". - Такая же сумма будет требоваться за прием в гражданство России, выход из гражданства России, за установление факта наличия или отсутствия гражданства России".
 
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