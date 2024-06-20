https://1prime.ru/20240620/zapad-849341399.html

Россия подготовилась: Запад переоценил свои санкции против Мосбиржи

Россия подготовилась: Запад переоценил свои санкции против Мосбиржи - 20.06.2024, ПРАЙМ

Россия подготовилась: Запад переоценил свои санкции против Мосбиржи

Первоначальная паника после введения Вашингтоном санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, о которой с упоением писали западные СМИ,... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T13:04+0300

2024-06-20T13:04+0300

2024-06-20T13:04+0300

экономика

запад

мосбиржа

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Первоначальная паника после введения Вашингтоном санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, о которой с упоением писали западные СМИ, оказалась надуманной, экономика России в хаос не скатилась, пишет Info.Как выяснилось, что ситуация для Москвы не так уж драматична, как могло показаться на первый взгляд, и причин для этого несколько.По мнению авторов материала, главная причина состоит в том, что РФ давно ожидала подобных мер со стороны Запада.Отмечается, что санкции против Мосбиржи отягощают операции с долларом и евро, так как для сделок за пределами биржи приходится искать вторую сторону, которой требуется российская валюта, что не так-то просто. Но при этом шаг к примитивизации российской экономики сделан не настолько, чтобы это вызвало проблемы в стране, пишет Info.Еще одна причина заключается в том, что Москва имела в запасе два года, чтобы подготовиться к санкциям. В июле 2022 года Банк России уже описал сценарий того, что будет в случае введения санкций против биржи.В связи с указанным выше авторы материала заключили, что ни в коем случае нельзя говорить о том, что Россия не могла ожидать сложившейся ситуации и не могла к ней подготовиться. Они полагают, что значительная часть сделок на российской бирже уже проводится в юанях и РФ сейчас все больше зависит от Китая, а новые санкции лишь усугубят эту зависимость.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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запад, мосбиржа