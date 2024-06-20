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Россия подготовилась: Запад переоценил свои санкции против Мосбиржи - 20.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия подготовилась: Запад переоценил свои санкции против Мосбиржи
Россия подготовилась: Запад переоценил свои санкции против Мосбиржи - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия подготовилась: Запад переоценил свои санкции против Мосбиржи
Первоначальная паника после введения Вашингтоном санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, о которой с упоением писали западные СМИ,... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:04+0300
2024-06-20T13:04+0300
экономика
запад
мосбиржа
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Первоначальная паника после введения Вашингтоном санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, о которой с упоением писали западные СМИ, оказалась надуманной, экономика России в хаос не скатилась, пишет Info.Как выяснилось, что ситуация для Москвы не так уж драматична, как могло показаться на первый взгляд, и причин для этого несколько.По мнению авторов материала, главная причина состоит в том, что РФ давно ожидала подобных мер со стороны Запада.Отмечается, что санкции против Мосбиржи отягощают операции с долларом и евро, так как для сделок за пределами биржи приходится искать вторую сторону, которой требуется российская валюта, что не так-то просто. Но при этом шаг к примитивизации российской экономики сделан не настолько, чтобы это вызвало проблемы в стране, пишет Info.Еще одна причина заключается в том, что Москва имела в запасе два года, чтобы подготовиться к санкциям. В июле 2022 года Банк России уже описал сценарий того, что будет в случае введения санкций против биржи.В связи с указанным выше авторы материала заключили, что ни в коем случае нельзя говорить о том, что Россия не могла ожидать сложившейся ситуации и не могла к ней подготовиться. Они полагают, что значительная часть сделок на российской бирже уже проводится в юанях и РФ сейчас все больше зависит от Китая, а новые санкции лишь усугубят эту зависимость.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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запад, мосбиржа
Экономика, ЗАПАД, Мосбиржа
13:04 20.06.2024
 
Россия подготовилась: Запад переоценил свои санкции против Мосбиржи

Info: Россия была готова к санкциям против Мосбиржи и в хаос не скатилась

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Первоначальная паника после введения Вашингтоном санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, о которой с упоением писали западные СМИ, оказалась надуманной, экономика России в хаос не скатилась, пишет Info.
Как выяснилось, что ситуация для Москвы не так уж драматична, как могло показаться на первый взгляд, и причин для этого несколько.
По мнению авторов материала, главная причина состоит в том, что РФ давно ожидала подобных мер со стороны Запада.
Отмечается, что санкции против Мосбиржи отягощают операции с долларом и евро, так как для сделок за пределами биржи приходится искать вторую сторону, которой требуется российская валюта, что не так-то просто. Но при этом шаг к примитивизации российской экономики сделан не настолько, чтобы это вызвало проблемы в стране, пишет Info.
Еще одна причина заключается в том, что Москва имела в запасе два года, чтобы подготовиться к санкциям. В июле 2022 года Банк России уже описал сценарий того, что будет в случае введения санкций против биржи.
В связи с указанным выше авторы материала заключили, что ни в коем случае нельзя говорить о том, что Россия не могла ожидать сложившейся ситуации и не могла к ней подготовиться. Они полагают, что значительная часть сделок на российской бирже уже проводится в юанях и РФ сейчас все больше зависит от Китая, а новые санкции лишь усугубят эту зависимость.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
ЦБ высказался о влиянии санкций на Мосбиржу на обмен замороженных активов
12:40
 
ЭкономикаЗАПАДМосбиржа
 
 
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