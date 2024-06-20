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В СФ предложили запретить мотоциклистам ездить между полосами

В СФ предложили запретить мотоциклистам ездить между полосами - 20.06.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили запретить мотоциклистам ездить между полосами

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс с просьбой урегулировать пробел в ПДД насчёт возможности езды нескольких транспортных средств в одном ряду или... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T12:00+0300

2024-06-20T12:00+0300

2024-06-20T12:00+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс с просьбой урегулировать пробел в ПДД насчёт возможности езды нескольких транспортных средств в одном ряду или между ними, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. Гибатдинов в обращении объяснил, что, по данным ГАИ, основными причинами ДТП с участием мотоциклистов стали нарушение ими правил перестроения, неправильный выбор дистанции, а также несоответствие скорости конкретным условиям движения. "Прошу Вас в рамках своей компетенции рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ "О Правилах дорожного движения" с целью восполнения пробела в ПДД относительно возможности движения нескольких транспортных средств в одном ряду или между ними, а также правил определения интервалов между транспортными средствами в целях защиты добросовестных автовладельцев и мотоциклистов", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минтранса Романа Старовойта. Сенатор в беседе с РИА Новости объяснил, что мототранспорт зачастую воспринимается как один из самых опасных видов транспорта в связи с данным пробелом в законодательстве. "Пользуясь этим пробелом, мотоциклисты также создают помехи и угрозу безопасности для других участников дорожного движения. Таким образом, видя печальную статистику транспортных происшествий с участием мотоциклов, которая с каждым годом становится выше, мы понимаем, что действительно назревает необходимость законодательного регулирования ПДД", - подчеркнул политик.

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россия, совфед, закон