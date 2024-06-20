https://1prime.ru/20240620/zavod-849352818.html
Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет
Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет - 20.06.2024, ПРАЙМ
Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет
Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:25+0300
2024-06-20T16:25+0300
2024-06-20T16:25+0300
вооружения
норвегия
вооружение
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/17/841381799_0:14:2400:1364_1920x0_80_0_0_74158b1e18bbb8155bc5f8c5f091788a.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а также многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM), говорится на сайте компании. В ноябре 2023 года глава минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что компания приступит к разработке новых военно-морских ракет следующего поколения для вооруженных сил Норвегии, что, по его словам, позволит защитить королевство от "завтрашних угроз". "Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) сегодня официально открыла новый завод в Конгсберге, Норвегия, где компания будет производить свои ракеты Naval Strike Missile (NSM) и Joint Strike Missile (JSM)", - говорится в заявлении на сайте компании. По словам президента оборонной компании Эйрика Ли, за последнее десятилетие интерес к этим ракетам увеличился, и на данный момент норвежская ракета стала ведущей ударной ракетой пятого поколения в 13 странах, "включая Норвегию, страны НАТО и других близких союзников". В компании отметили, что работы по строительству завода начались в 2021 году в связи с постепенным увеличением заказов на ударные ракеты компании Kongsberg.
https://1prime.ru/20240619/berlin-849294257.html
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/17/841381799_282:0:2119:1378_1920x0_80_0_0_51c2ce28cb1ef12262aa9417ec275962.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, вооружение, ракеты
Вооружения, НОРВЕГИЯ, вооружение, ракеты
Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет
Оборонная компания Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а также многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM), говорится на сайте компании.
В ноябре 2023 года глава минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что компания приступит к разработке новых военно-морских ракет следующего поколения для вооруженных сил Норвегии, что, по его словам, позволит защитить королевство от "завтрашних угроз".
"Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) сегодня официально открыла новый завод в Конгсберге, Норвегия, где компания будет производить свои ракеты Naval Strike Missile (NSM) и Joint Strike Missile (JSM)", - говорится в заявлении на сайте компании.
По словам президента оборонной компании Эйрика Ли, за последнее десятилетие интерес к этим ракетам увеличился, и на данный момент норвежская ракета стала ведущей ударной ракетой пятого поколения в 13 странах, "включая Норвегию, страны НАТО и других близких союзников".
В компании отметили, что работы по строительству завода начались в 2021 году в связи с постепенным увеличением заказов на ударные ракеты компании Kongsberg.
Пять минут до Берлина. В Германии испугались российских гиперзвуковых ракет