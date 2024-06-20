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Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет

Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет - 20.06.2024, ПРАЙМ

Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:25+0300

2024-06-20T16:25+0300

2024-06-20T16:25+0300

вооружения

норвегия

вооружение

ракеты

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а также многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM), говорится на сайте компании. В ноябре 2023 года глава минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что компания приступит к разработке новых военно-морских ракет следующего поколения для вооруженных сил Норвегии, что, по его словам, позволит защитить королевство от "завтрашних угроз". "Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) сегодня официально открыла новый завод в Конгсберге, Норвегия, где компания будет производить свои ракеты Naval Strike Missile (NSM) и Joint Strike Missile (JSM)", - говорится в заявлении на сайте компании. По словам президента оборонной компании Эйрика Ли, за последнее десятилетие интерес к этим ракетам увеличился, и на данный момент норвежская ракета стала ведущей ударной ракетой пятого поколения в 13 странах, "включая Норвегию, страны НАТО и других близких союзников". В компании отметили, что работы по строительству завода начались в 2021 году в связи с постепенным увеличением заказов на ударные ракеты компании Kongsberg.

https://1prime.ru/20240619/berlin-849294257.html

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норвегия, вооружение, ракеты