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Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет
Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет - 20.06.2024, ПРАЙМ
Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет
Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:25+0300
2024-06-20T16:25+0300
вооружения
норвегия
вооружение
ракеты
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence &amp; Aerospace открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а также многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM), говорится на сайте компании. В ноябре 2023 года глава минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что компания приступит к разработке новых военно-морских ракет следующего поколения для вооруженных сил Норвегии, что, по его словам, позволит защитить королевство от "завтрашних угроз". "Kongsberg Defence &amp; Aerospace (KONGSBERG) сегодня официально открыла новый завод в Конгсберге, Норвегия, где компания будет производить свои ракеты Naval Strike Missile (NSM) и Joint Strike Missile (JSM)", - говорится в заявлении на сайте компании. По словам президента оборонной компании Эйрика Ли, за последнее десятилетие интерес к этим ракетам увеличился, и на данный момент норвежская ракета стала ведущей ударной ракетой пятого поколения в 13 странах, "включая Норвегию, страны НАТО и других близких союзников". В компании отметили, что работы по строительству завода начались в 2021 году в связи с постепенным увеличением заказов на ударные ракеты компании Kongsberg.
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норвегия, вооружение, ракеты
Вооружения, НОРВЕГИЯ, вооружение, ракеты
16:25 20.06.2024
 
Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет

Оборонная компания Kongsberg открыла в Норвегии завод по производству ракет

© Unsplash/Ronrons J Флаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Ronrons J
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а также многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM), говорится на сайте компании.
В ноябре 2023 года глава минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявлял, что компания приступит к разработке новых военно-морских ракет следующего поколения для вооруженных сил Норвегии, что, по его словам, позволит защитить королевство от "завтрашних угроз".
"Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) сегодня официально открыла новый завод в Конгсберге, Норвегия, где компания будет производить свои ракеты Naval Strike Missile (NSM) и Joint Strike Missile (JSM)", - говорится в заявлении на сайте компании.
По словам президента оборонной компании Эйрика Ли, за последнее десятилетие интерес к этим ракетам увеличился, и на данный момент норвежская ракета стала ведущей ударной ракетой пятого поколения в 13 странах, "включая Норвегию, страны НАТО и других близких союзников".
В компании отметили, что работы по строительству завода начались в 2021 году в связи с постепенным увеличением заказов на ударные ракеты компании Kongsberg.
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ВооруженияНОРВЕГИЯвооружениеракеты
 
 
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