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Вьетнам и Россия приняли заявление об укреплении партнерства - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Вьетнам и Россия приняли заявление об укреплении партнерства
Вьетнам и Россия приняли заявление об укреплении партнерства - 20.06.2024, ПРАЙМ
Вьетнам и Россия приняли заявление об укреплении партнерства
Москва и Ханой подписали совместное заявление о дальнейшем развитии стратегического партнерства между двумя странами, следует из списка принятых документов. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:35+0300
2024-06-20T11:39+0300
политика
россия
вьетнам
партнерство
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МОСКВА, 20 ИЮН - ПРАЙМ. Москва и Ханой подписали совместное заявление о дальнейшем развитии стратегического партнерства между двумя странами, следует из списка принятых документов.В документе подчеркивается углубление всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран с учетом 30-летия российско-вьетнамского Договора об основах дружбы.Церемония подписания прошла после переговоров между лидерами двух стран. В составе делегации России также были представители российской деловой и научно-технической сфер.Главы двух государств обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, энергетической, культурной и военно-технической областях. Визит Путина во Вьетнам подчеркнул глубокие дружественные связи между двумя странами и укрепление их взаимовыгодного партнерства.
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россия, вьетнам, партнерство
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, партнерство
10:35 20.06.2024 (обновлено: 11:39 20.06.2024)
 
Вьетнам и Россия приняли заявление об укреплении партнерства

Россия и Вьетнам приняли совместное заявление об усилении стратегического партнерства

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 20 ИЮН - ПРАЙМ. Москва и Ханой подписали совместное заявление о дальнейшем развитии стратегического партнерства между двумя странами, следует из списка принятых документов.
В документе подчеркивается углубление всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран с учетом 30-летия российско-вьетнамского Договора об основах дружбы.
Церемония подписания прошла после переговоров между лидерами двух стран. В составе делегации России также были представители российской деловой и научно-технической сфер.
Главы двух государств обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, энергетической, культурной и военно-технической областях. Визит Путина во Вьетнам подчеркнул глубокие дружественные связи между двумя странами и укрепление их взаимовыгодного партнерства.
Официальный визит В.Путина во Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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