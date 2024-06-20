https://1prime.ru/20240620/zayavlenie-849333862.html

Вьетнам и Россия приняли заявление об укреплении партнерства

Вьетнам и Россия приняли заявление об укреплении партнерства - 20.06.2024, ПРАЙМ

Вьетнам и Россия приняли заявление об укреплении партнерства

Москва и Ханой подписали совместное заявление о дальнейшем развитии стратегического партнерства между двумя странами, следует из списка принятых документов. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:35+0300

2024-06-20T10:35+0300

2024-06-20T11:39+0300

политика

россия

вьетнам

партнерство

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МОСКВА, 20 ИЮН - ПРАЙМ. Москва и Ханой подписали совместное заявление о дальнейшем развитии стратегического партнерства между двумя странами, следует из списка принятых документов.В документе подчеркивается углубление всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран с учетом 30-летия российско-вьетнамского Договора об основах дружбы.Церемония подписания прошла после переговоров между лидерами двух стран. В составе делегации России также были представители российской деловой и научно-технической сфер.Главы двух государств обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, энергетической, культурной и военно-технической областях. Визит Путина во Вьетнам подчеркнул глубокие дружественные связи между двумя странами и укрепление их взаимовыгодного партнерства.

https://1prime.ru/20240620/vetnam-849333459.html

вьетнам

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россия, вьетнам, партнерство