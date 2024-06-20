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"Напряженная встреча". СМИ раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского - 20.06.2024, ПРАЙМ
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"Напряженная встреча". СМИ раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского
"Напряженная встреча". СМИ раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Напряженная встреча". СМИ раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского
Владимир Зеленский выразил свое недовольство по поводу акцента, который госсекретарь США Энтони Блинкен делает на борьбе с коррупцией в Киеве, передает The... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:45+0300
2024-06-20T11:14+0300
политика
сша
украина
энтони блинкен
владимир зеленский
коррупция на украине
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил свое недовольство по поводу акцента, который госсекретарь США Энтони Блинкен делает на борьбе с коррупцией в Киеве, передает The Washington Post."Встреча Зеленского и Блинкена была напряженной: украинский политик выразил признательность за военную помощь США, но, похоже, был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией", — пишет автор материала со ссылкой на анонимного украинского чиновника.Инспектор Пентагона Роберт Сторч в своем докладе Конгрессу сообщил о высоком уровне коррупции в стране. Аудитор Украины Алла Басалаева также отметила рост коррупции в сфере государственных закупок. Она отметила, что конфликт создал возможности для увеличения взяточничества и завышения стоимости закупок, особенно в Министерстве обороны.Ранее 6 июня Верховная Рада ратифицировала соглашение, в рамках которого Киев будет обеспечивать прозрачность и контроль в использовании средств, полученных от ЕС. Украинское правительство обязуется регулярно отчитываться о результатах, а также самостоятельно бороться с коррупцией.
https://1prime.ru/20240514/blinken-848131054.html
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сша, украина, энтони блинкен, владимир зеленский, коррупция на украине
Политика, США, УКРАИНА, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, коррупция на Украине
09:45 20.06.2024 (обновлено: 11:14 20.06.2024)
 
"Напряженная встреча". СМИ раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского

WP: Зеленский недоволен тем, что Блинкен обеспокоен коррупцией на Украине

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил свое недовольство по поводу акцента, который госсекретарь США Энтони Блинкен делает на борьбе с коррупцией в Киеве, передает The Washington Post.
"Встреча Зеленского и Блинкена была напряженной: украинский политик выразил признательность за военную помощь США, но, похоже, был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией", — пишет автор материала со ссылкой на анонимного украинского чиновника.
Инспектор Пентагона Роберт Сторч в своем докладе Конгрессу сообщил о высоком уровне коррупции в стране. Аудитор Украины Алла Басалаева также отметила рост коррупции в сфере государственных закупок. Она отметила, что конфликт создал возможности для увеличения взяточничества и завышения стоимости закупок, особенно в Министерстве обороны.
Ранее 6 июня Верховная Рада ратифицировала соглашение, в рамках которого Киев будет обеспечивать прозрачность и контроль в использовании средств, полученных от ЕС. Украинское правительство обязуется регулярно отчитываться о результатах, а также самостоятельно бороться с коррупцией.
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ПолитикаСШАУКРАИНАЭнтони БлинкенВладимир Зеленскийкоррупция на Украине
 
 
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