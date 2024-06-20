https://1prime.ru/20240620/zelenskiy-849333570.html
Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР
Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР - 20.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР
Владимир Зеленский потерял всякую самостоятельность и окончательно зафиксирован на "коротком поводке" в руках своих кураторов из "вашингтонского обкома",... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:53+0300
2024-06-20T10:53+0300
2024-06-20T10:53+0300
политика
свр
запад
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_6c648c4f7a923f21ed3126fe74f661a7.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял всякую самостоятельность и окончательно зафиксирован на "коротком поводке" в руках своих кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР. Отмечается, что Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе и "его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации".По данным СВР, Запад готовится "списать" Зеленского. Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", добавили в пресс-бюро.В сложившихся условиях "особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени", отметили в СВР. "Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти. Однако становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом уже скоро закроет", — сказано в сообщении.В СВР считают, что наиболее подходящим кандидатом вместо Зеленского в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.В мае текущего года Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии.
https://1prime.ru/20240620/zelenskiy-849330789.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/20/841842018_53:0:1386:1000_1920x0_80_0_0_7b6c12f12fae003cd548a465e11b8f7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свр, запад, владимир зеленский
Политика, СВР, ЗАПАД, Владимир Зеленский
Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР
СВР: Зеленский утратил всякую самостоятельность и Запад готовится его списать
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял всякую самостоятельность и окончательно зафиксирован на "коротком поводке" в руках своих кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР.
Отмечается, что Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе и "его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации".
По данным СВР, Запад готовится "списать" Зеленского. Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", добавили в пресс-бюро.
В сложившихся условиях "особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени", отметили в СВР.
"Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти. Однако становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом уже скоро закроет", — сказано в сообщении.
В СВР считают, что наиболее подходящим кандидатом вместо Зеленского в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В мае текущего года Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии.
"Напряженная встреча". СМИ раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского