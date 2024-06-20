https://1prime.ru/20240620/zelenskiy-849333570.html

Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР

Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР - 20.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР

Владимир Зеленский потерял всякую самостоятельность и окончательно зафиксирован на "коротком поводке" в руках своих кураторов из "вашингтонского обкома",... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:53+0300

2024-06-20T10:53+0300

2024-06-20T10:53+0300

политика

свр

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял всякую самостоятельность и окончательно зафиксирован на "коротком поводке" в руках своих кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР. Отмечается, что Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе и "его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации".По данным СВР, Запад готовится "списать" Зеленского. Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", добавили в пресс-бюро.В сложившихся условиях "особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени", отметили в СВР. "Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти. Однако становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом уже скоро закроет", — сказано в сообщении.В СВР считают, что наиболее подходящим кандидатом вместо Зеленского в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.В мае текущего года Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии.

https://1prime.ru/20240620/zelenskiy-849330789.html

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свр, запад, владимир зеленский