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Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР
Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР - 20.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР
Владимир Зеленский потерял всякую самостоятельность и окончательно зафиксирован на "коротком поводке" в руках своих кураторов из "вашингтонского обкома",... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:53+0300
2024-06-20T10:53+0300
политика
свр
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял всякую самостоятельность и окончательно зафиксирован на "коротком поводке" в руках своих кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР. Отмечается, что Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе и "его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации".По данным СВР, Запад готовится "списать" Зеленского. Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", добавили в пресс-бюро.В сложившихся условиях "особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени", отметили в СВР. "Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти. Однако становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом уже скоро закроет", — сказано в сообщении.В СВР считают, что наиболее подходящим кандидатом вместо Зеленского в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.В мае текущего года Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии.
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свр, запад, владимир зеленский
Политика, СВР, ЗАПАД, Владимир Зеленский
10:53 20.06.2024
 
Зеленский утратил всякую самостоятельность, сообщили в СВР

СВР: Зеленский утратил всякую самостоятельность и Запад готовится его списать

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял всякую самостоятельность и окончательно зафиксирован на "коротком поводке" в руках своих кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР.
Отмечается, что Зеленский не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе и "его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации".
По данным СВР, Запад готовится "списать" Зеленского. Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", добавили в пресс-бюро.
В сложившихся условиях "особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени", отметили в СВР.
"Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти. Однако становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом уже скоро закроет", — сказано в сообщении.
В СВР считают, что наиболее подходящим кандидатом вместо Зеленского в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В мае текущего года Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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ПолитикаСВРЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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