https://1prime.ru/20240620/zelenskiy-849343167.html

"Не выживет". В США назвали причину отказа Зеленского от условий России

"Не выживет". В США назвали причину отказа Зеленского от условий России - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Не выживет". В США назвали причину отказа Зеленского от условий России

Киев должен принять условия Москвы по мирному урегулированию конфликта, но это не произойдет из-за опасений Зеленского потерять власть, сообщает The American... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T13:39+0300

2024-06-20T13:39+0300

2024-06-20T14:58+0300

политика

украина

россия

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_90c01898be0631d23541c507156b4b8b.jpg

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Киев должен принять условия Москвы по мирному урегулированию конфликта, но это не произойдет из-за опасений Зеленского потерять власть, сообщает The American Conservative.Согласно изданию, условия стоит принять хотя бы из-за катастрофической ситуации на Украине, включая экономический коллапс, миллионы беженцев и сотни тысяч жертв войны."Но ни этого не сделают по той простой причине, что Зеленский, скорее всего, не выживет, если пойдет на это", — сказано в материале.Автор материала отметил, что крайне правые силы, ответственные за конфликт в 2014 году, стремятся к окончательному отстранению Зеленского, и у них могут быть шансы на успех, так как его конституционный срок закончился.Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для урегулирования конфликта, но Украина отклонила их. В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не исключает возможности переговоров с Украиной, поскольку там существуют другие легитимные власти.

https://1prime.ru/20240620/predlozheniya-849337226.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, владимир зеленский