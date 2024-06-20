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"Не выживет". В США назвали причину отказа Зеленского от условий России - 20.06.2024, ПРАЙМ
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"Не выживет". В США назвали причину отказа Зеленского от условий России
"Не выживет". В США назвали причину отказа Зеленского от условий России - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Не выживет". В США назвали причину отказа Зеленского от условий России
Киев должен принять условия Москвы по мирному урегулированию конфликта, но это не произойдет из-за опасений Зеленского потерять власть, сообщает The American... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:39+0300
2024-06-20T14:58+0300
политика
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Киев должен принять условия Москвы по мирному урегулированию конфликта, но это не произойдет из-за опасений Зеленского потерять власть, сообщает The American Conservative.Согласно изданию, условия стоит принять хотя бы из-за катастрофической ситуации на Украине, включая экономический коллапс, миллионы беженцев и сотни тысяч жертв войны."Но ни этого не сделают по той простой причине, что Зеленский, скорее всего, не выживет, если пойдет на это", — сказано в материале.Автор материала отметил, что крайне правые силы, ответственные за конфликт в 2014 году, стремятся к окончательному отстранению Зеленского, и у них могут быть шансы на успех, так как его конституционный срок закончился.Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для урегулирования конфликта, но Украина отклонила их. В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не исключает возможности переговоров с Украиной, поскольку там существуют другие легитимные власти.
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украина, россия, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский
13:39 20.06.2024 (обновлено: 14:58 20.06.2024)
 
"Не выживет". В США назвали причину отказа Зеленского от условий России

TAC: Зеленский не идет на условия России из-за опасения потерять власть

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Киев должен принять условия Москвы по мирному урегулированию конфликта, но это не произойдет из-за опасений Зеленского потерять власть, сообщает The American Conservative.
Согласно изданию, условия стоит принять хотя бы из-за катастрофической ситуации на Украине, включая экономический коллапс, миллионы беженцев и сотни тысяч жертв войны.
"Но ни этого не сделают по той простой причине, что Зеленский, скорее всего, не выживет, если пойдет на это", — сказано в материале.
Автор материала отметил, что крайне правые силы, ответственные за конфликт в 2014 году, стремятся к окончательному отстранению Зеленского, и у них могут быть шансы на успех, так как его конституционный срок закончился.
Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для урегулирования конфликта, но Украина отклонила их. В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не исключает возможности переговоров с Украиной, поскольку там существуют другие легитимные власти.
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