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Запасы золота в резервах ЦБ в мае остались неизменными
Запасы золота в резервах ЦБ в мае остались неизменными - 20.06.2024, ПРАЙМ
Запасы золота в резервах ЦБ в мае остались неизменными
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за май 2024 года не изменились и на 1 июня составляли 75,1 миллиона унций (2335,87 тонны), как и месяцем... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:21+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за май 2024 года не изменились и на 1 июня составляли 75,1 миллиона унций (2335,87 тонны), как и месяцем ранее, свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за май незначительно снизилась - на 0,01% - до 175,877 миллиарда долларов на 1 июня со 175,896 миллиарда долларов на 1 мая. Доля золота в международных резервах также снизилась до 29,36% с 29,42%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. Так за 2023 год объемы золота в резервах ЦБ РФ не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли до 2298,547 тонны. Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
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россия, запасы золота
Экономика, РОССИЯ, запасы золота
Запасы золота в резервах ЦБ в мае остались неизменными
Запасы золота в резервах ЦБ в мае остались на уровне в 2335,87 тонны
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за май 2024 года не изменились и на 1 июня составляли 75,1 миллиона унций (2335,87 тонны), как и месяцем ранее, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом стоимость золота в резервах за май незначительно снизилась - на 0,01% - до 175,877 миллиарда долларов на 1 июня со 175,896 миллиарда долларов на 1 мая. Доля золота в международных резервах также снизилась до 29,36% с 29,42%.
Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва.
Так за 2023 год объемы золота в резервах ЦБ РФ не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли до 2298,547 тонны.
Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
Россию и Турцию призвали использовать золото как альтернативу доллару