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Заложники чужого дефолта. Как Европа заплатит за кражу российских активов - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Заложники чужого дефолта. Как Европа заплатит за кражу российских активов
Заложники чужого дефолта. Как Европа заплатит за кражу российских активов - 21.06.2024, ПРАЙМ
Заложники чужого дефолта. Как Европа заплатит за кражу российских активов
Недавно РИА Новости подсчитало, что большая семерка" может лишиться порядка 83 миллиардов долларов в случае конфискации замороженных российских активов... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T08:00+0300
2024-06-21T08:00+0300
мнения аналитиков
активы
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849274436.jpg?1718946001
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Недавно РИА Новости подсчитало, что большая семерка" может лишиться порядка 83 миллиардов долларов в случае конфискации замороженных российских активов. Заставляя европейских чиновников красть российские активы, США ставят под ответный удар, прежде всего, инвестиции крупного европейского бизнеса в российскую экономику.При зеркальном ответе России европейскому бизнесу никто в Брюсселе не собирается компенсировать ущерб. Миноритарные акционеры, да и крупные инвесторы будут избавляться от ценных бумаг компаний, получивших такие убытки. Таким образом у этих компаний будет снижена эффективность по финансовой отчётности, что приведёт к обвалу стоимости их акций, а это уже сотни миллиардов евро.Существует и позитивный, косвенный эффект кражи российских активов. Это "явка с повинной" жуликов, которым уже не будут доверять никогда инвесторы стран глобального Юга - страны большинства. Озвученные президентом Путиным шаги по дедолларизации международной торговли и переходу на расчёты в национальных валютах получат мощный импульс, ведь доверять банковскому сектору Запада нельзя, поскольку он становится непредсказуемым, а решения евробюррократов являются экономическим и уголовным преступлением.Подходя к дефолту 40-триллионного внешнего долга, США стремятся максимально высосать из Европы технологии и инженерно-инновационный потенциал, который уже после дефолта призван восстановить экономику США. Таким образом, косвенный эффект от хищения российских активов в десятки раз превышает те последствия, с которыми Россия столкнется в краткосрочной перспективе.Стоит заметить, что у России есть и товарные рычаги воздействия на экономики США и еврозоны. Так, корпорация Росатом поставляет ядерное топливо на западные АЭС. Среди крупных компаний Запада, ведущих бизнес в России, можно выделить табачные концерны и крупных ретейлеров, которым будет отведена роль пострадавших.Россия же, при реализации планов, озвученных президентом Путиным, должна сконцентрировать свои усилия на международной кооперации стран глобального Юга в финансовом и индустриальном секторе. Только эти шаги могут профилактировать будущие кризисы подобного рода.Эксперт - Александр Арский, кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН
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2024
Александр Арский
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Александр Арский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/12/849274017_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_f7bd56ed792c450e561d83b32eca6019.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, активы, замороженные российские активы
Мнения аналитиков, активы, замороженные российские активы
08:00 21.06.2024
 
Заложники чужого дефолта. Как Европа заплатит за кражу российских активов

Экономист Арский: США подводят Европу под удар, заставляя красть активы России

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Арский Александр, кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН
Александр Арский
Кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Недавно РИА Новости подсчитало, что большая семерка" может лишиться порядка 83 миллиардов долларов в случае конфискации замороженных российских активов. Заставляя европейских чиновников красть российские активы, США ставят под ответный удар, прежде всего, инвестиции крупного европейского бизнеса в российскую экономику.
При зеркальном ответе России европейскому бизнесу никто в Брюсселе не собирается компенсировать ущерб. Миноритарные акционеры, да и крупные инвесторы будут избавляться от ценных бумаг компаний, получивших такие убытки. Таким образом у этих компаний будет снижена эффективность по финансовой отчётности, что приведёт к обвалу стоимости их акций, а это уже сотни миллиардов евро.
Существует и позитивный, косвенный эффект кражи российских активов. Это "явка с повинной" жуликов, которым уже не будут доверять никогда инвесторы стран глобального Юга - страны большинства. Озвученные президентом Путиным шаги по дедолларизации международной торговли и переходу на расчёты в национальных валютах получат мощный импульс, ведь доверять банковскому сектору Запада нельзя, поскольку он становится непредсказуемым, а решения евробюррократов являются экономическим и уголовным преступлением.
Подходя к дефолту 40-триллионного внешнего долга, США стремятся максимально высосать из Европы технологии и инженерно-инновационный потенциал, который уже после дефолта призван восстановить экономику США. Таким образом, косвенный эффект от хищения российских активов в десятки раз превышает те последствия, с которыми Россия столкнется в краткосрочной перспективе.
Стоит заметить, что у России есть и товарные рычаги воздействия на экономики США и еврозоны. Так, корпорация Росатом поставляет ядерное топливо на западные АЭС. Среди крупных компаний Запада, ведущих бизнес в России, можно выделить табачные концерны и крупных ретейлеров, которым будет отведена роль пострадавших.
Россия же, при реализации планов, озвученных президентом Путиным, должна сконцентрировать свои усилия на международной кооперации стран глобального Юга в финансовом и индустриальном секторе. Только эти шаги могут профилактировать будущие кризисы подобного рода.
Эксперт - Александр Арский, кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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