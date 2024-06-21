Заложники чужого дефолта. Как Европа заплатит за кражу российских активов

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Недавно РИА Новости подсчитало, что большая семерка" может лишиться порядка 83 миллиардов долларов в случае конфискации замороженных российских активов. Заставляя европейских чиновников красть российские активы, США ставят под ответный удар, прежде всего, инвестиции крупного европейского бизнеса в российскую экономику.При зеркальном ответе России европейскому бизнесу никто в Брюсселе не собирается компенсировать ущерб. Миноритарные акционеры, да и крупные инвесторы будут избавляться от ценных бумаг компаний, получивших такие убытки. Таким образом у этих компаний будет снижена эффективность по финансовой отчётности, что приведёт к обвалу стоимости их акций, а это уже сотни миллиардов евро.Существует и позитивный, косвенный эффект кражи российских активов. Это "явка с повинной" жуликов, которым уже не будут доверять никогда инвесторы стран глобального Юга - страны большинства. Озвученные президентом Путиным шаги по дедолларизации международной торговли и переходу на расчёты в национальных валютах получат мощный импульс, ведь доверять банковскому сектору Запада нельзя, поскольку он становится непредсказуемым, а решения евробюррократов являются экономическим и уголовным преступлением.Подходя к дефолту 40-триллионного внешнего долга, США стремятся максимально высосать из Европы технологии и инженерно-инновационный потенциал, который уже после дефолта призван восстановить экономику США. Таким образом, косвенный эффект от хищения российских активов в десятки раз превышает те последствия, с которыми Россия столкнется в краткосрочной перспективе.Стоит заметить, что у России есть и товарные рычаги воздействия на экономики США и еврозоны. Так, корпорация Росатом поставляет ядерное топливо на западные АЭС. Среди крупных компаний Запада, ведущих бизнес в России, можно выделить табачные концерны и крупных ретейлеров, которым будет отведена роль пострадавших.Россия же, при реализации планов, озвученных президентом Путиным, должна сконцентрировать свои усилия на международной кооперации стран глобального Юга в финансовом и индустриальном секторе. Только эти шаги могут профилактировать будущие кризисы подобного рода.Эксперт - Александр Арский, кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Недавно РИА Новости подсчитало, что большая семерка" может лишиться порядка 83 миллиардов долларов в случае конфискации замороженных российских активов. Заставляя европейских чиновников красть российские активы, США ставят под ответный удар, прежде всего, инвестиции крупного европейского бизнеса в российскую экономику.
При зеркальном ответе России европейскому бизнесу никто в Брюсселе не собирается компенсировать ущерб. Миноритарные акционеры, да и крупные инвесторы будут избавляться от ценных бумаг компаний, получивших такие убытки. Таким образом у этих компаний будет снижена эффективность по финансовой отчётности, что приведёт к обвалу стоимости их акций, а это уже сотни миллиардов евро.
Существует и позитивный, косвенный эффект кражи российских активов. Это "явка с повинной" жуликов, которым уже не будут доверять никогда инвесторы стран глобального Юга - страны большинства. Озвученные президентом Путиным шаги по дедолларизации международной торговли и переходу на расчёты в национальных валютах получат мощный импульс, ведь доверять банковскому сектору Запада нельзя, поскольку он становится непредсказуемым, а решения евробюррократов являются экономическим и уголовным преступлением.
Подходя к дефолту 40-триллионного внешнего долга, США стремятся максимально высосать из Европы технологии и инженерно-инновационный потенциал, который уже после дефолта призван восстановить экономику США. Таким образом, косвенный эффект от хищения российских активов в десятки раз превышает те последствия, с которыми Россия столкнется в краткосрочной перспективе.
Стоит заметить, что у России есть и товарные рычаги воздействия на экономики США и еврозоны. Так, корпорация Росатом поставляет ядерное топливо на западные АЭС. Среди крупных компаний Запада, ведущих бизнес в России, можно выделить табачные концерны и крупных ретейлеров, которым будет отведена роль пострадавших.
Россия же, при реализации планов, озвученных президентом Путиным, должна сконцентрировать свои усилия на международной кооперации стран глобального Юга в финансовом и индустриальном секторе. Только эти шаги могут профилактировать будущие кризисы подобного рода.
Эксперт - Александр Арский, кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН
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