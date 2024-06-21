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В ЕС раскрыли, когда хотят согласовать помощь Киеву за счет активов РФ
В ЕС раскрыли, когда хотят согласовать помощь Киеву за счет активов РФ - 21.06.2024, ПРАЙМ
В ЕС раскрыли, когда хотят согласовать помощь Киеву за счет активов РФ
Евросоюз надеется согласовать механизм кредитования Украины с погашением за счет доходов от российских активов "в течение месяцев", заявил еврокомиссар по... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:34+0300
2024-06-21T13:34+0300
2024-06-21T13:34+0300
экономика
ес
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Евросоюз надеется согласовать механизм кредитования Украины с погашением за счет доходов от российских активов "в течение месяцев", заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони."У нас состоится первая дискуссия по решению G7 выделить 50 миллиардов кредит Украине. Еврокомиссия работает над механизмом для предоставления этого кредита, открыта для других членов G7", - сказал он.По его словам, кредит поддержит украинский бюджет в ближайшие месяцы.Джентилони отметил, что процесс согласования механизма требует единства и скорости. При этом политик выразил уверенность, что еврокомиссия получит четкие ориентиры.Кроме того, подчеркнул еврокомиссар, механизм нуждаетя в прозрачности."Речь идет только о сверхдоходах, полученных от этих активов, сами активы не затрагиваются", - заключил он.
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ес, украина, замороженные российские активы
Экономика, ЕС, УКРАИНА, замороженные российские активы
В ЕС раскрыли, когда хотят согласовать помощь Киеву за счет активов РФ
ЕС хочет согласовать механизм кредита Украине под доходы от активов РФ "в течение месяцев"
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Евросоюз надеется согласовать механизм кредитования Украины с погашением за счет доходов от российских активов "в течение месяцев", заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"У нас состоится первая дискуссия по решению G7 выделить 50 миллиардов кредит Украине. Еврокомиссия работает над механизмом для предоставления этого кредита, открыта для других членов G7", - сказал он.
По его словам, кредит поддержит украинский бюджет в ближайшие месяцы.
Джентилони отметил, что процесс согласования механизма требует единства и скорости. При этом политик выразил уверенность, что еврокомиссия получит четкие ориентиры.
Кроме того, подчеркнул еврокомиссар, механизм нуждаетя в прозрачности.
"Речь идет только о сверхдоходах, полученных от этих активов, сами активы не затрагиваются", - заключил он.