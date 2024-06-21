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Акции оператора СПГ в Бельгии упали до минимума из-за санкций против России - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Акции оператора СПГ в Бельгии упали до минимума из-за санкций против России
Акции оператора СПГ в Бельгии упали до минимума из-за санкций против России - 21.06.2024, ПРАЙМ
Акции оператора СПГ в Бельгии упали до минимума из-за санкций против России
Акции бельгийского оператора газохранилищ и газотранспортной системы Fluxys упали до многолетнего минимума после сообщений о санкциях ЕС против сжиженного... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:28+0300
2024-06-21T13:28+0300
экономика
бельгия
спг
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - ПРАЙМ. Акции бельгийского оператора газохранилищ и газотранспортной системы Fluxys упали до многолетнего минимума после сообщений о санкциях ЕС против сжиженного природного газа (СПГ) из России, свидетельствуют данные биржи. В четверг в ЕС сообщили о согласовании нового, 14-го по счету пакета санкций против России, который, в том числе, подразумевает введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России через европейские порты. Официальный источник в ЕС сообщил РИА Новости, что санкции будут окончательно утверждены и опубликованы в понедельник, 24 июня. Согласно данным биржи, акции Fluxys потеряли только за один день более 6%, в настоящее время находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийского издания Soir, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В компании заявили изданию, что для комментариев по этому вопросу должны проанализировать текст санкций, который будет доступен только на следующей неделе. Накануне Soir сообщило, что новые санкции ЕС против СПГ из России не снизят общих объемов импорта в Евросоюз, они направлены на затруднение экспорта из РФ в Азию через европейские порты. Издание подчеркнуло, что "меры направлены на затруднение экспорта российского газа из Арктики, для доставки которого в зимние месяцы необходимо использование танкеров-ледоколов". По данным западных СМИ, 14-й пакет санкций может включить ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, ЕС расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом".
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бельгия, спг
Экономика, БЕЛЬГИЯ, СПГ
13:28 21.06.2024
 
Акции оператора СПГ в Бельгии упали до минимума из-за санкций против России

Акции оператора СПГ Fluxys упали до минимума на информации о санкциях против РФ

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Anne Nygård
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - ПРАЙМ. Акции бельгийского оператора газохранилищ и газотранспортной системы Fluxys упали до многолетнего минимума после сообщений о санкциях ЕС против сжиженного природного газа (СПГ) из России, свидетельствуют данные биржи.
В четверг в ЕС сообщили о согласовании нового, 14-го по счету пакета санкций против России, который, в том числе, подразумевает введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России через европейские порты. Официальный источник в ЕС сообщил РИА Новости, что санкции будут окончательно утверждены и опубликованы в понедельник, 24 июня.
Согласно данным биржи, акции Fluxys потеряли только за один день более 6%, в настоящее время находятся на самом низком уровне за последние 10 лет.
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год.
По информации бельгийского издания Soir, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В компании заявили изданию, что для комментариев по этому вопросу должны проанализировать текст санкций, который будет доступен только на следующей неделе.
Накануне Soir сообщило, что новые санкции ЕС против СПГ из России не снизят общих объемов импорта в Евросоюз, они направлены на затруднение экспорта из РФ в Азию через европейские порты. Издание подчеркнуло, что "меры направлены на затруднение экспорта российского газа из Арктики, для доставки которого в зимние месяцы необходимо использование танкеров-ледоколов".
По данным западных СМИ, 14-й пакет санкций может включить ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, ЕС расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом".
 
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