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Повода нет: рынок не будет расти - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Повода нет: рынок не будет расти
Повода нет: рынок не будет расти - 21.06.2024, ПРАЙМ
Повода нет: рынок не будет расти
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют пределах 0,7%. Фьючерсы на основные... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:20+0300
2024-06-21T09:20+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
акции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849369675.jpg?1718950859
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют пределах 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра прибавляют в пределах 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней закрытия четверга, торгуясь в районе 85,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделяем публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых странах на фоне высоких ставок. Также инвесторам стоит обратить внимание на статистику по индексу опережающих индикаторов и продажам жилья на вторичном рынке в Штатах.По итогам четверга индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, закончив сессию в районе 3 123 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренно снижения российских акций. При этом высокая волатильность, наблюдавшаяся в последние сессии, может начать постепенно спадать. Однако поводов для роста российского рынка пока не наблюдается, и мы ожидаем, что в ближайшее время индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов.На валютной секции Московской биржи по итогам четверга пара юань/рубль смогла продемонстрировать уверенный рост, поднявшись в район 11,95 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода китайской валюты к снижению на фоне повышенных продаж со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю. В результате, юань в ходе сессии сохранит позиции в верхней половине диапазоне 11 – 12 рублей. При этом в среднесрочной перспективе есть риски отступления китайской валюты к нижней границе данного коридора.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Акции
09:20 21.06.2024
 

Повода нет: рынок не будет расти

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют пределах 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра прибавляют в пределах 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней закрытия четверга, торгуясь в районе 85,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделяем публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых странах на фоне высоких ставок. Также инвесторам стоит обратить внимание на статистику по индексу опережающих индикаторов и продажам жилья на вторичном рынке в Штатах.
По итогам четверга индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, закончив сессию в районе 3 123 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренно снижения российских акций. При этом высокая волатильность, наблюдавшаяся в последние сессии, может начать постепенно спадать. Однако поводов для роста российского рынка пока не наблюдается, и мы ожидаем, что в ближайшее время индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов.
На валютной секции Московской биржи по итогам четверга пара юань/рубль смогла продемонстрировать уверенный рост, поднявшись в район 11,95 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода китайской валюты к снижению на фоне повышенных продаж со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю. В результате, юань в ходе сессии сохранит позиции в верхней половине диапазоне 11 – 12 рублей. При этом в среднесрочной перспективе есть риски отступления китайской валюты к нижней границе данного коридора.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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