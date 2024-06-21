Повода нет: рынок не будет расти

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют пределах 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра прибавляют в пределах 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней закрытия четверга, торгуясь в районе 85,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделяем публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых странах на фоне высоких ставок. Также инвесторам стоит обратить внимание на статистику по индексу опережающих индикаторов и продажам жилья на вторичном рынке в Штатах.По итогам четверга индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, закончив сессию в районе 3 123 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренно снижения российских акций. При этом высокая волатильность, наблюдавшаяся в последние сессии, может начать постепенно спадать. Однако поводов для роста российского рынка пока не наблюдается, и мы ожидаем, что в ближайшее время индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов.На валютной секции Московской биржи по итогам четверга пара юань/рубль смогла продемонстрировать уверенный рост, поднявшись в район 11,95 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода китайской валюты к снижению на фоне повышенных продаж со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю. В результате, юань в ходе сессии сохранит позиции в верхней половине диапазоне 11 – 12 рублей. При этом в среднесрочной перспективе есть риски отступления китайской валюты к нижней границе данного коридора.
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют пределах 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра прибавляют в пределах 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней закрытия четверга, торгуясь в районе 85,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделяем публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых странах на фоне высоких ставок. Также инвесторам стоит обратить внимание на статистику по индексу опережающих индикаторов и продажам жилья на вторичном рынке в Штатах.
По итогам четверга индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, закончив сессию в районе 3 123 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренно снижения российских акций. При этом высокая волатильность, наблюдавшаяся в последние сессии, может начать постепенно спадать. Однако поводов для роста российского рынка пока не наблюдается, и мы ожидаем, что в ближайшее время индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов.
На валютной секции Московской биржи по итогам четверга пара юань/рубль смогла продемонстрировать уверенный рост, поднявшись в район 11,95 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода китайской валюты к снижению на фоне повышенных продаж со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю. В результате, юань в ходе сессии сохранит позиции в верхней половине диапазоне 11 – 12 рублей. При этом в среднесрочной перспективе есть риски отступления китайской валюты к нижней границе данного коридора.
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