Резкий рост акций и обвал рубля

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Рынок акций по традиции последних дней падал на минимумы декабря 2023 г. Индекс Мосбиржи в моменте был ниже 3000 п. Но день закрылся бодро: +3% и 3125 п. Резкий выкуп глубокой просадки на рекордных в истории оборотах под 194 млрд руб. обнадеживает — возможно, вчера и был пик паники с последующим разворотом вверх. Конечно, надо дождаться подтверждения, чтобы судить об истинном движении. Но, кажется, минимумы пройдены.Сильнее рынка были акции застройщика ПИК (+6,3%). Они и не падали со всем рынком, а как на широком рынке улучшился сентимент, то акции лишь усилили рост. Сразу же были обновлены максимумы с февраля 2022 г. Фундаментальный таргет 1100 руб. при вчерашних у 960 руб. не так уже и далеко.Слабее рынка оказались бумаги Транснефти (-2,9%). Стали известны дивиденды — 177,2 руб. за 2023 г., но это оказалось меньше ожиданий рынка. Акции могут еще немного присесть, скажем, поближе к 1500 руб. Но дивидендный кейс сильный, и это долгоиграющий фактор инвестиционной привлекательности акций.А в рубле случилось техническое падение после оглушительного укрепления. Инвалюты наконец-то смогли стабилизироваться, и после обвала за считанные дни на десятки процентов прибавили до 8%. Биржевой юань смог вернуться к 12, или +7% за сессию. Скорее всего, сильно выше текущих курсы уже не пойдут.
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Рынок акций по традиции последних дней падал на минимумы декабря 2023 г. Индекс Мосбиржи в моменте был ниже 3000 п. Но день закрылся бодро: +3% и 3125 п. Резкий выкуп глубокой просадки на рекордных в истории оборотах под 194 млрд руб. обнадеживает — возможно, вчера и был пик паники с последующим разворотом вверх. Конечно, надо дождаться подтверждения, чтобы судить об истинном движении. Но, кажется, минимумы пройдены.
Сильнее рынка были акции застройщика ПИК (+6,3%). Они и не падали со всем рынком, а как на широком рынке улучшился сентимент, то акции лишь усилили рост. Сразу же были обновлены максимумы с февраля 2022 г. Фундаментальный таргет 1100 руб. при вчерашних у 960 руб. не так уже и далеко.
Слабее рынка оказались бумаги Транснефти (-2,9%). Стали известны дивиденды — 177,2 руб. за 2023 г., но это оказалось меньше ожиданий рынка. Акции могут еще немного присесть, скажем, поближе к 1500 руб. Но дивидендный кейс сильный, и это долгоиграющий фактор инвестиционной привлекательности акций.
А в рубле случилось техническое падение после оглушительного укрепления. Инвалюты наконец-то смогли стабилизироваться, и после обвала за считанные дни на десятки процентов прибавили до 8%. Биржевой юань смог вернуться к 12, или +7% за сессию. Скорее всего, сильно выше текущих курсы уже не пойдут.
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