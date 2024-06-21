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Резкий рост акций и обвал рубля - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Резкий рост акций и обвал рубля
Резкий рост акций и обвал рубля - 21.06.2024, ПРАЙМ
Резкий рост акций и обвал рубля
Рынок акций по традиции последних дней падал на минимумы декабря 2023 г. Индекс Мосбиржи в моменте был ниже 3000 п. Но день закрылся бодро: +3% и 3125 п. Резкий | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:54+0300
2024-06-21T09:54+0300
мнения аналитиков
акции
рынки
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849370979.jpg?1718952862
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Рынок акций по традиции последних дней падал на минимумы декабря 2023 г. Индекс Мосбиржи в моменте был ниже 3000 п. Но день закрылся бодро: +3% и 3125 п. Резкий выкуп глубокой просадки на рекордных в истории оборотах под 194 млрд руб. обнадеживает — возможно, вчера и был пик паники с последующим разворотом вверх. Конечно, надо дождаться подтверждения, чтобы судить об истинном движении. Но, кажется, минимумы пройдены.Сильнее рынка были акции застройщика ПИК (+6,3%). Они и не падали со всем рынком, а как на широком рынке улучшился сентимент, то акции лишь усилили рост. Сразу же были обновлены максимумы с февраля 2022 г. Фундаментальный таргет 1100 руб. при вчерашних у 960 руб. не так уже и далеко.Слабее рынка оказались бумаги Транснефти (-2,9%). Стали известны дивиденды — 177,2 руб. за 2023 г., но это оказалось меньше ожиданий рынка. Акции могут еще немного присесть, скажем, поближе к 1500 руб. Но дивидендный кейс сильный, и это долгоиграющий фактор инвестиционной привлекательности акций.А в рубле случилось техническое падение после оглушительного укрепления. Инвалюты наконец-то смогли стабилизироваться, и после обвала за считанные дни на десятки процентов прибавили до 8%. Биржевой юань смог вернуться к 12, или +7% за сессию. Скорее всего, сильно выше текущих курсы уже не пойдут.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, рынки, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, Рынки, индекс Мосбиржи
09:54 21.06.2024
 

Резкий рост акций и обвал рубля

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Рынок акций по традиции последних дней падал на минимумы декабря 2023 г. Индекс Мосбиржи в моменте был ниже 3000 п. Но день закрылся бодро: +3% и 3125 п. Резкий выкуп глубокой просадки на рекордных в истории оборотах под 194 млрд руб. обнадеживает — возможно, вчера и был пик паники с последующим разворотом вверх. Конечно, надо дождаться подтверждения, чтобы судить об истинном движении. Но, кажется, минимумы пройдены.
Сильнее рынка были акции застройщика ПИК (+6,3%). Они и не падали со всем рынком, а как на широком рынке улучшился сентимент, то акции лишь усилили рост. Сразу же были обновлены максимумы с февраля 2022 г. Фундаментальный таргет 1100 руб. при вчерашних у 960 руб. не так уже и далеко.
Слабее рынка оказались бумаги Транснефти (-2,9%). Стали известны дивиденды — 177,2 руб. за 2023 г., но это оказалось меньше ожиданий рынка. Акции могут еще немного присесть, скажем, поближе к 1500 руб. Но дивидендный кейс сильный, и это долгоиграющий фактор инвестиционной привлекательности акций.
А в рубле случилось техническое падение после оглушительного укрепления. Инвалюты наконец-то смогли стабилизироваться, и после обвала за считанные дни на десятки процентов прибавили до 8%. Биржевой юань смог вернуться к 12, или +7% за сессию. Скорее всего, сильно выше текущих курсы уже не пойдут.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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