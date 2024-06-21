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Пробыл недолго: рынок могут ждать сюрпризы - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Пробыл недолго: рынок могут ждать сюрпризы
Пробыл недолго: рынок могут ждать сюрпризы - 21.06.2024, ПРАЙМ
Пробыл недолго: рынок могут ждать сюрпризы
Прошедшая торговая неделя была волатильной и закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 3%, а валютный индекс РТС вырос на 1%. После введения... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:45+0300
2024-06-21T16:45+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
акции
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя была волатильной и закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 3%, а валютный индекс РТС вырос на 1%. После введения блокирующих санкций на НКЦ, курс рубля колебался в широком диапазоне, основной торговой валютой был китайский юань, курсы американского доллара и евро устанавливались рынком, ориентируясь на соответствующие кросс курсы к китайской валюте. В итоге, расчетный курс рубля к доллару укрепился почти на 2%, установившись в конце недели на отметке 87. В середине недели курс доллара падал ниже 80, на фоне экстраординарной волатильности на валютной секции.Основным драйвером и катализатором движений на рынке акций выступал курс рубля, в середине недели индекс Мосбиржи достиг поддержки на уровне 3000 пунктов, но был там недолго и к концу недели отскочил выше 3125.На следующей неделе, вероятно, стоит ожидать консолидации валютного рынка и нормализации волатильности на рынке акций. Неделя будет богата на годовые общие собрания акционеров компаний Башнефть, Газпромнефть, Роснефть, Сургутнефтегаз и Нижнекамскнефтехим. Надеемся, что, решения акционеров не станут негативными сюрпризами для рынка и послужат поддержке акциям соответствующих компаний.
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Александр Власенко
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Акции
16:45 21.06.2024
 

Пробыл недолго: рынок могут ждать сюрпризы

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя была волатильной и закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 3%, а валютный индекс РТС вырос на 1%. После введения блокирующих санкций на НКЦ, курс рубля колебался в широком диапазоне, основной торговой валютой был китайский юань, курсы американского доллара и евро устанавливались рынком, ориентируясь на соответствующие кросс курсы к китайской валюте. В итоге, расчетный курс рубля к доллару укрепился почти на 2%, установившись в конце недели на отметке 87. В середине недели курс доллара падал ниже 80, на фоне экстраординарной волатильности на валютной секции.
Основным драйвером и катализатором движений на рынке акций выступал курс рубля, в середине недели индекс Мосбиржи достиг поддержки на уровне 3000 пунктов, но был там недолго и к концу недели отскочил выше 3125.
На следующей неделе, вероятно, стоит ожидать консолидации валютного рынка и нормализации волатильности на рынке акций. Неделя будет богата на годовые общие собрания акционеров компаний Башнефть, Газпромнефть, Роснефть, Сургутнефтегаз и Нижнекамскнефтехим. Надеемся, что, решения акционеров не станут негативными сюрпризами для рынка и послужат поддержке акциям соответствующих компаний.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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