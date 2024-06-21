Пробыл недолго: рынок могут ждать сюрпризы

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя была волатильной и закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 3%, а валютный индекс РТС вырос на 1%. После введения блокирующих санкций на НКЦ, курс рубля колебался в широком диапазоне, основной торговой валютой был китайский юань, курсы американского доллара и евро устанавливались рынком, ориентируясь на соответствующие кросс курсы к китайской валюте. В итоге, расчетный курс рубля к доллару укрепился почти на 2%, установившись в конце недели на отметке 87. В середине недели курс доллара падал ниже 80, на фоне экстраординарной волатильности на валютной секции.Основным драйвером и катализатором движений на рынке акций выступал курс рубля, в середине недели индекс Мосбиржи достиг поддержки на уровне 3000 пунктов, но был там недолго и к концу недели отскочил выше 3125.На следующей неделе, вероятно, стоит ожидать консолидации валютного рынка и нормализации волатильности на рынке акций. Неделя будет богата на годовые общие собрания акционеров компаний Башнефть, Газпромнефть, Роснефть, Сургутнефтегаз и Нижнекамскнефтехим. Надеемся, что, решения акционеров не станут негативными сюрпризами для рынка и послужат поддержке акциям соответствующих компаний.
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя была волатильной и закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 3%, а валютный индекс РТС вырос на 1%. После введения блокирующих санкций на НКЦ, курс рубля колебался в широком диапазоне, основной торговой валютой был китайский юань, курсы американского доллара и евро устанавливались рынком, ориентируясь на соответствующие кросс курсы к китайской валюте. В итоге, расчетный курс рубля к доллару укрепился почти на 2%, установившись в конце недели на отметке 87. В середине недели курс доллара падал ниже 80, на фоне экстраординарной волатильности на валютной секции.
Основным драйвером и катализатором движений на рынке акций выступал курс рубля, в середине недели индекс Мосбиржи достиг поддержки на уровне 3000 пунктов, но был там недолго и к концу недели отскочил выше 3125.
На следующей неделе, вероятно, стоит ожидать консолидации валютного рынка и нормализации волатильности на рынке акций. Неделя будет богата на годовые общие собрания акционеров компаний Башнефть, Газпромнефть, Роснефть, Сургутнефтегаз и Нижнекамскнефтехим. Надеемся, что, решения акционеров не станут негативными сюрпризами для рынка и послужат поддержке акциям соответствующих компаний.
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