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"Вопреки Западу". Россия и Китай хотят открыть "арктический шелковый путь" - 21.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Вопреки Западу". Россия и Китай хотят открыть "арктический шелковый путь"
"Вопреки Западу". Россия и Китай хотят открыть "арктический шелковый путь" - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Вопреки Западу". Россия и Китай хотят открыть "арктический шелковый путь"
На фоне глобального потепления Россия и Китай задумали создать "арктический шелковый путь". Запад всегда подозрительно относился к присутствию Китая в полярных... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:11+0300
2024-06-21T11:30+0300
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. На фоне глобального потепления Россия и Китай задумали создать "арктический шелковый путь". Запад всегда подозрительно относился к присутствию Китая в полярных широтах, а с началом спецоперации на Украине эта подозрительность лишь усилилась, но Москва и Пекин не намерены отказываться от своих планов, говорится в публикации The Economist.По данным издания, открытие "арктического шелкового пути" позволит доставлять грузы из Шанхая в Гамбург за 18 дней вместо 35 дней по маршруту через Суэцкий канал.При этом отмечается, что западные страны все с большей неприязнью относятся к присутствию Поднебесной в Арктике. Главная проблема для них, конечно, Россия, поэтому они боятся, что растущее экономическое влияние Китая в регионе может открыть ей двери в области безопасности.Например, Дания и США общими усилиями мешали попыткам Китая инвестировать в добычу полезных ископаемых в Гренландии, в результате чего, как напоминает Economist, китайская активность на этом острове пошла на убыль. А с началом спецоперации на Украине подозрительность к Китаю со стороны Запада только усилилась.Однако компании Китая осознают преимущества в сотрудничестве с Российской Федерацией, контролирующей, как указывается в статье, порядка половины береговой линии Арктики и львиную долю арктических запасов углеводородов.Вместе с тем авторы статьи отмечают, что Россия заинтересована в создании новых портов и открытии нефтегазовых проектов. И если раньше Москва, как предполагается в материале, опасалась привлекать Пекин к освоению побережья Арктики, то в настоящий момент участие китайских компаний приветствуется. "Россия очень заинтересована… Так что можно сказать, что Китай оказался в очень выгодном положении", — заявил изданию Кьелл Стоквик из Центра логистики Крайнего Севера в Киркенесе (Норвегия).В заключение авторы статьи сообщают, что в ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в Китай обе стороны договорились "продвигать Арктический маршрут как важный международный транспортный коридор" и призвать свои предприятия "укреплять сотрудничество в увеличении объемов перевозок по арктическому маршруту и создании логистической инфраструктуры" .
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россия, китай
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
11:11 21.06.2024 (обновлено: 11:30 21.06.2024)
 
"Вопреки Западу". Россия и Китай хотят открыть "арктический шелковый путь"

Economist: Россия и Китай намерены создать "арктический шелковый путь"

© Фото : NASA Goddard Space Flight Center!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011
!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011 - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© Фото : NASA Goddard Space Flight Center
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. На фоне глобального потепления Россия и Китай задумали создать "арктический шелковый путь". Запад всегда подозрительно относился к присутствию Китая в полярных широтах, а с началом спецоперации на Украине эта подозрительность лишь усилилась, но Москва и Пекин не намерены отказываться от своих планов, говорится в публикации The Economist.
По данным издания, открытие "арктического шелкового пути" позволит доставлять грузы из Шанхая в Гамбург за 18 дней вместо 35 дней по маршруту через Суэцкий канал.
При этом отмечается, что западные страны все с большей неприязнью относятся к присутствию Поднебесной в Арктике. Главная проблема для них, конечно, Россия, поэтому они боятся, что растущее экономическое влияние Китая в регионе может открыть ей двери в области безопасности.
Например, Дания и США общими усилиями мешали попыткам Китая инвестировать в добычу полезных ископаемых в Гренландии, в результате чего, как напоминает Economist, китайская активность на этом острове пошла на убыль. А с началом спецоперации на Украине подозрительность к Китаю со стороны Запада только усилилась.
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Однако компании Китая осознают преимущества в сотрудничестве с Российской Федерацией, контролирующей, как указывается в статье, порядка половины береговой линии Арктики и львиную долю арктических запасов углеводородов.
Вместе с тем авторы статьи отмечают, что Россия заинтересована в создании новых портов и открытии нефтегазовых проектов. И если раньше Москва, как предполагается в материале, опасалась привлекать Пекин к освоению побережья Арктики, то в настоящий момент участие китайских компаний приветствуется.
"Россия очень заинтересована… Так что можно сказать, что Китай оказался в очень выгодном положении", — заявил изданию Кьелл Стоквик из Центра логистики Крайнего Севера в Киркенесе (Норвегия).
В заключение авторы статьи сообщают, что в ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в Китай обе стороны договорились "продвигать Арктический маршрут как важный международный транспортный коридор" и призвать свои предприятия "укреплять сотрудничество в увеличении объемов перевозок по арктическому маршруту и создании логистической инфраструктуры" .
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙ
 
 
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