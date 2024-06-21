https://1prime.ru/20240621/arktika-849373238.html

"Вопреки Западу". Россия и Китай хотят открыть "арктический шелковый путь"

"Вопреки Западу". Россия и Китай хотят открыть "арктический шелковый путь" - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Вопреки Западу". Россия и Китай хотят открыть "арктический шелковый путь"

На фоне глобального потепления Россия и Китай задумали создать "арктический шелковый путь". Запад всегда подозрительно относился к присутствию Китая в полярных... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T11:11+0300

2024-06-21T11:11+0300

2024-06-21T11:30+0300

экономика

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/82593/93/825939386_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5f59dcd6afde44358fabdae5703c6751.jpg

МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. На фоне глобального потепления Россия и Китай задумали создать "арктический шелковый путь". Запад всегда подозрительно относился к присутствию Китая в полярных широтах, а с началом спецоперации на Украине эта подозрительность лишь усилилась, но Москва и Пекин не намерены отказываться от своих планов, говорится в публикации The Economist.По данным издания, открытие "арктического шелкового пути" позволит доставлять грузы из Шанхая в Гамбург за 18 дней вместо 35 дней по маршруту через Суэцкий канал.При этом отмечается, что западные страны все с большей неприязнью относятся к присутствию Поднебесной в Арктике. Главная проблема для них, конечно, Россия, поэтому они боятся, что растущее экономическое влияние Китая в регионе может открыть ей двери в области безопасности.Например, Дания и США общими усилиями мешали попыткам Китая инвестировать в добычу полезных ископаемых в Гренландии, в результате чего, как напоминает Economist, китайская активность на этом острове пошла на убыль. А с началом спецоперации на Украине подозрительность к Китаю со стороны Запада только усилилась.Однако компании Китая осознают преимущества в сотрудничестве с Российской Федерацией, контролирующей, как указывается в статье, порядка половины береговой линии Арктики и львиную долю арктических запасов углеводородов.Вместе с тем авторы статьи отмечают, что Россия заинтересована в создании новых портов и открытии нефтегазовых проектов. И если раньше Москва, как предполагается в материале, опасалась привлекать Пекин к освоению побережья Арктики, то в настоящий момент участие китайских компаний приветствуется. "Россия очень заинтересована… Так что можно сказать, что Китай оказался в очень выгодном положении", — заявил изданию Кьелл Стоквик из Центра логистики Крайнего Севера в Киркенесе (Норвегия).В заключение авторы статьи сообщают, что в ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в Китай обе стороны договорились "продвигать Арктический маршрут как важный международный транспортный коридор" и призвать свои предприятия "укреплять сотрудничество в увеличении объемов перевозок по арктическому маршруту и создании логистической инфраструктуры" .

https://1prime.ru/20240607/sevmorput-848971342.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай