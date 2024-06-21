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ФАС признала ненадлежащей рекламу финансовых услуг Альфа-банка - 21.06.2024, ПРАЙМ
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ФАС признала ненадлежащей рекламу финансовых услуг Альфа-банка
ФАС признала ненадлежащей рекламу финансовых услуг Альфа-банка - 21.06.2024, ПРАЙМ
ФАС признала ненадлежащей рекламу финансовых услуг Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу финансовых услуг Альфа-банка, сообщила служба. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:34+0300
2024-06-21T13:34+0300
экономика
россия
альфа-банк
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу финансовых услуг Альфа-банка, сообщила служба. "ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг АО "Альфа-банк",- сказано в сообщении. Также указывается, что ФАС выдала банку два предписания. Отмечается, что в рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. А в рекламе другой финансовой услуги содержала некорректные утверждения: "Отменили все комиссии за переводы для бизнеса. Бесплатно откройте счет для бизнеса в Альфа-Банке". Таким образом, потребители получали неполную информацию о финансовых услугах, определяющих их стоимость, при этом существенная информация об ограничениях таких условий сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени, отмечает служба.
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россия, альфа-банк
Экономика, РОССИЯ, Альфа-банк
13:34 21.06.2024
 
ФАС признала ненадлежащей рекламу финансовых услуг Альфа-банка

ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг Альфа-банка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска офиса "Альфа-банка"
Вывеска офиса Альфа-банка - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу финансовых услуг Альфа-банка, сообщила служба.
"ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг АО "Альфа-банк",- сказано в сообщении.
Также указывается, что ФАС выдала банку два предписания.
Отмечается, что в рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. А в рекламе другой финансовой услуги содержала некорректные утверждения: "Отменили все комиссии за переводы для бизнеса. Бесплатно откройте счет для бизнеса в Альфа-Банке".
Таким образом, потребители получали неполную информацию о финансовых услугах, определяющих их стоимость, при этом существенная информация об ограничениях таких условий сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени, отмечает служба.
 
ЭкономикаРОССИЯАльфа-банк
 
 
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