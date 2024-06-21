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Биржевая цена бензина в России выросла за неделю на 5-7%

Биржевая цена бензина в России выросла за неделю на 5-7% - 21.06.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина в России выросла за неделю на 5-7%

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 14 по 21 июня выросла примерно на 5-7%,... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T14:43+0300

2024-06-21T14:43+0300

2024-06-21T14:43+0300

энергетика

спбмтсб

топливо

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 14 по 21 июня выросла примерно на 5-7%, следует из материалов торгов. По итогам пятницы цена на бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,05% по сравнению с четвергом, до 51 766 рублей за тонну. Бензин Аи-95 за день подорожал на 1,24% - до 59 213 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена этих марок выросла на 5,3% и 6,8% соответственно. В то же время летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,79%, а всего за неделю - на 0,06%, до 60 247 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии выросла на 0,12%, до 23 801 рубля за тонну, мазута - на 0,54%, до 27 682 рублей. При этом авиакеросин подешевел на 2,28% - до 76 872 рублей за тонну. Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации. В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спбмтсб, топливо, аи-92, аи-95