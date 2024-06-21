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"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина - 21.06.2024, ПРАЙМ
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина
Стратегическое соглашение между Москвой и Пхеньяном заложит базу евразийской безопасности, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T23:21+0300
2024-06-21T23:21+0300
2024-06-21T23:21+0300
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Стратегическое соглашение между Москвой и Пхеньяном заложит базу евразийской безопасности, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. <…> Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало", — заявил экс-разведчик.Риттер считает, что теперь Соединенные Штаты и Южная Корея утихомирят свои угрозы КНДР, так как Москва укрепила присутствие в регионе."С Россией шутки плохи", — подытожил бывший военный.14 июня на встрече с руководством МИД глава государства отметил необходимость создания в Евразии новой системы безопасности. По мнению, нужно шаг за шагом сокращать военное присутствие внешних держав в регионе, хоть это и выглядит нереалистичным в текущее время. Однако, добавил он, если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.
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Политика, ЕВРАЗИЯ, безопасность, стратегическое партнерство, РОССИЯ, КНДР
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина
Риттер: договор России с КНДР положит начало архитектуре безопасности в Евразии
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ.
Стратегическое соглашение между Москвой и Пхеньяном заложит базу евразийской безопасности, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону
.
"Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. <…> Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало", — заявил экс-разведчик.
Риттер считает, что теперь Соединенные Штаты и Южная Корея утихомирят свои угрозы КНДР, так как Москва укрепила присутствие в регионе.
"С Россией шутки плохи", — подытожил бывший военный.
14 июня на встрече с руководством МИД глава государства отметил необходимость создания в Евразии новой системы безопасности. По мнению, нужно шаг за шагом сокращать военное присутствие внешних держав в регионе, хоть это и выглядит нереалистичным в текущее время. Однако, добавил он, если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.
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