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"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина - 21.06.2024, ПРАЙМ
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"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина - 21.06.2024, ПРАЙМ
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина
Стратегическое соглашение между Москвой и Пхеньяном заложит базу евразийской безопасности, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T23:21+0300
2024-06-21T23:21+0300
политика
евразия
безопасность
стратегическое партнерство
россия
кндр
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Стратегическое соглашение между Москвой и Пхеньяном заложит базу евразийской безопасности, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. &lt;…&gt; Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало", — заявил экс-разведчик.Риттер считает, что теперь Соединенные Штаты и Южная Корея утихомирят свои угрозы КНДР, так как Москва укрепила присутствие в регионе."С Россией шутки плохи", — подытожил бывший военный.14 июня на встрече с руководством МИД глава государства отметил необходимость создания в Евразии новой системы безопасности. По мнению, нужно шаг за шагом сокращать военное присутствие внешних держав в регионе, хоть это и выглядит нереалистичным в текущее время. Однако, добавил он, если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.
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евразия
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евразия, безопасность, стратегическое партнерство, россия, кндр
Политика, ЕВРАЗИЯ, безопасность, стратегическое партнерство, РОССИЯ, КНДР
23:21 21.06.2024
 
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина

Риттер: договор России с КНДР положит начало архитектуре безопасности в Евразии

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Стратегическое соглашение между Москвой и Пхеньяном заложит базу евразийской безопасности, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. <…> Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало", — заявил экс-разведчик.
Риттер считает, что теперь Соединенные Штаты и Южная Корея утихомирят свои угрозы КНДР, так как Москва укрепила присутствие в регионе.
"С Россией шутки плохи", — подытожил бывший военный.
14 июня на встрече с руководством МИД глава государства отметил необходимость создания в Евразии новой системы безопасности. По мнению, нужно шаг за шагом сокращать военное присутствие внешних держав в регионе, хоть это и выглядит нереалистичным в текущее время. Однако, добавил он, если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.
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"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина
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ПолитикаЕВРАЗИЯбезопасностьстратегическое партнерствоРОССИЯКНДР
 
 
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