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"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина

"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина - 21.06.2024, ПРАЙМ

"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина

Стратегическое соглашение между Москвой и Пхеньяном заложит базу евразийской безопасности, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T23:21+0300

2024-06-21T23:21+0300

2024-06-21T23:21+0300

политика

евразия

безопасность

стратегическое партнерство

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Стратегическое соглашение между Москвой и Пхеньяном заложит базу евразийской безопасности, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. <…> Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало", — заявил экс-разведчик.Риттер считает, что теперь Соединенные Штаты и Южная Корея утихомирят свои угрозы КНДР, так как Москва укрепила присутствие в регионе."С Россией шутки плохи", — подытожил бывший военный.14 июня на встрече с руководством МИД глава государства отметил необходимость создания в Евразии новой системы безопасности. По мнению, нужно шаг за шагом сокращать военное присутствие внешних держав в регионе, хоть это и выглядит нереалистичным в текущее время. Однако, добавил он, если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.

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евразия, безопасность, стратегическое партнерство, россия, кндр