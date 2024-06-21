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В МИД РФ оценили идею введения безвиза для отдельных дружественных стран
В МИД РФ оценили идею введения безвиза для отдельных дружественных стран - 21.06.2024, ПРАЙМ
В МИД РФ оценили идею введения безвиза для отдельных дружественных стран
МИД РФ не поддерживает инициативу введения безвизового режима въезда для граждан отдельных дружественных государств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T06:49+0300
2024-06-21T06:49+0300
2024-06-21T06:54+0300
политика
безвизовый режим
дружественные страны
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МОСКВА 21 июн - ПРАЙМ. МИД РФ не поддерживает инициативу введения безвизового режима въезда для граждан отдельных дружественных государств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. В частности, он заявил: "Предложения по односторонней либерализации порядка въезда в Российскую Федерацию, в том числе установления безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных, пусть и дружественных на данный момент государств или определенных категорий иностранных граждан не поддерживается МИД России по целому ряду причин". По его словам, введение безвизового режима в одностороннем прядке противоречит основополагающему в сфере международных отношений принципу взаимности, которого следует последовательно придерживаться в подобных вопросах. "Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан", - подчеркнул директор консульского департамента. Вместе с тем он отметил, что "единожды созданный прецедент лишит иностранное государство мотивации к заключению соглашения о взаимной отмене виз и исключит в дальнейшем эту возможность, на которую мы вправе рассчитывать".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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безвизовый режим, дружественные страны
Политика, безвизовый режим, дружественные страны
В МИД РФ оценили идею введения безвиза для отдельных дружественных стран
Климов: МИД РФ не поддерживает введение безвиза для граждан дружественных стран
МОСКВА 21 июн - ПРАЙМ. МИД РФ не поддерживает инициативу введения безвизового режима въезда для граждан отдельных дружественных государств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов.
В частности, он заявил: "Предложения по односторонней либерализации порядка въезда в Российскую Федерацию, в том числе установления безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных, пусть и дружественных на данный момент государств или определенных категорий иностранных граждан не поддерживается МИД России по целому ряду причин".
По его словам, введение безвизового режима в одностороннем прядке противоречит основополагающему в сфере международных отношений принципу взаимности, которого следует последовательно придерживаться в подобных вопросах.
"Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан", - подчеркнул директор консульского департамента.
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Вместе с тем он отметил, что "единожды созданный прецедент лишит иностранное государство мотивации к заключению соглашения о взаимной отмене виз и исключит в дальнейшем эту возможность, на которую мы вправе рассчитывать".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.