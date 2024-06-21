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МИД РФ: Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с рядом стран

МИД РФ: Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с рядом стран - 21.06.2024, ПРАЙМ

МИД РФ: Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с рядом стран

Москва в настоящее время ведет переговоры с еще девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T07:54+0300

2024-06-21T07:54+0300

2024-06-21T07:55+0300

политика

безвизовый режим

переговоры

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Москва в настоящее время ведет переговоры с еще девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в Российскую Федерацию без виз по обыкновенным паспортам. Так только за последние 4 года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений", - заявил он. "Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей", - отметил Климов. Полностью интервью директора консульского департамента МИД РФ РИА Новости читайте на сайте ria.ru в 9.00.

https://1prime.ru/20240621/bezviz-849365712.html

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безвизовый режим, переговоры