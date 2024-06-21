https://1prime.ru/20240621/bezviz-849366364.html
МИД РФ: Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с рядом стран
МИД РФ: Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с рядом стран - 21.06.2024, ПРАЙМ
МИД РФ: Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с рядом стран
Москва в настоящее время ведет переговоры с еще девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T07:54+0300
2024-06-21T07:54+0300
2024-06-21T07:55+0300
политика
безвизовый режим
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75245/53/752455357_0:33:601:371_1920x0_80_0_0_36a200256aa637dffaae2faef848031e.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Москва в настоящее время ведет переговоры с еще девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в Российскую Федерацию без виз по обыкновенным паспортам. Так только за последние 4 года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений", - заявил он. "Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей", - отметил Климов. Полностью интервью директора консульского департамента МИД РФ РИА Новости читайте на сайте ria.ru в 9.00.
https://1prime.ru/20240621/bezviz-849365712.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75245/53/752455357_30:0:569:404_1920x0_80_0_0_55e579557e3343427a68633704cb9e93.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безвизовый режим, переговоры
Политика, безвизовый режим, переговоры
МИД РФ: Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с рядом стран
МИД: сегодня Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с девятью странами
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Москва в настоящее время ведет переговоры с еще девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в Российскую Федерацию без виз по обыкновенным паспортам. Так только за последние 4 года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений", - заявил он.
"Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей", - отметил Климов.
В МИД РФ оценили идею введения безвиза для отдельных дружественных стран
Полностью интервью директора консульского департамента МИД РФ РИА Новости читайте на сайте ria.ru в 9.00.