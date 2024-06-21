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В РФ может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, пишут СМИ - 21.06.2024, ПРАЙМ
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В РФ может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, пишут СМИ
В РФ может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, пишут СМИ - 21.06.2024, ПРАЙМ
В РФ может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, пишут СМИ
В России могут образовать еще одну биржу для торгов ценными бумагами, сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на источники в брокерах. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T10:29+0300
2024-06-21T10:40+0300
экономика
ценные бумаги
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В России могут образовать еще одну биржу для торгов ценными бумагами, сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на источники в брокерах.Отмечается, что такой площадкой может стать бывшая биржа "Санкт-Петербург", которая с февраля 2024 года называется АО "Восточная биржа им. В. В. Николаева" в честь своего основателя Виктора Николаева. При этом бенефициары новой биржи не раскрываются.По данным издания, на базе площадки планируют торговать ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных стран и производными финансовыми инструментами на эти активы.Источники "Ведомостей" сообщили, что в проекте примут участие бывший гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов. Ранее биржа специализировалась на торгах американскими акциями, но попала под санкции США в ноябре 2023 года, отмечает издание. По словам источников, к работе над Восточной биржей также привлекут бывших участников команды Горюнова. При этом сами представители биржи опровергают участие Горюнова в каких-либо проектах торговой площадки, сказано в публикации.
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ценные бумаги
Экономика, ценные бумаги
10:29 21.06.2024 (обновлено: 10:40 21.06.2024)
 
В РФ может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, пишут СМИ

"Ведомости": в России хотят создать еще одну биржу для торгов ценными бумагами

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В России могут образовать еще одну биржу для торгов ценными бумагами, сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на источники в брокерах.
Отмечается, что такой площадкой может стать бывшая биржа "Санкт-Петербург", которая с февраля 2024 года называется АО "Восточная биржа им. В. В. Николаева" в честь своего основателя Виктора Николаева. При этом бенефициары новой биржи не раскрываются.
По данным издания, на базе площадки планируют торговать ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных стран и производными финансовыми инструментами на эти активы.
Источники "Ведомостей" сообщили, что в проекте примут участие бывший гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов. Ранее биржа специализировалась на торгах американскими акциями, но попала под санкции США в ноябре 2023 года, отмечает издание.
По словам источников, к работе над Восточной биржей также привлекут бывших участников команды Горюнова. При этом сами представители биржи опровергают участие Горюнова в каких-либо проектах торговой площадки, сказано в публикации.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
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