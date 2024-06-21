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В РФ может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, пишут СМИ

В РФ может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, пишут СМИ - 21.06.2024, ПРАЙМ

В РФ может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, пишут СМИ

В России могут образовать еще одну биржу для торгов ценными бумагами, сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на источники в брокерах. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:29+0300

2024-06-21T10:29+0300

2024-06-21T10:40+0300

экономика

ценные бумаги

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В России могут образовать еще одну биржу для торгов ценными бумагами, сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на источники в брокерах.Отмечается, что такой площадкой может стать бывшая биржа "Санкт-Петербург", которая с февраля 2024 года называется АО "Восточная биржа им. В. В. Николаева" в честь своего основателя Виктора Николаева. При этом бенефициары новой биржи не раскрываются.По данным издания, на базе площадки планируют торговать ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных стран и производными финансовыми инструментами на эти активы.Источники "Ведомостей" сообщили, что в проекте примут участие бывший гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов. Ранее биржа специализировалась на торгах американскими акциями, но попала под санкции США в ноябре 2023 года, отмечает издание. По словам источников, к работе над Восточной биржей также привлекут бывших участников команды Горюнова. При этом сами представители биржи опровергают участие Горюнова в каких-либо проектах торговой площадки, сказано в публикации.

https://1prime.ru/20240621/svop-849370849.html

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ценные бумаги