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Все больше азиатских стран хотят в БРИКС: жить под контролем США им надоело - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Все больше азиатских стран хотят в БРИКС: жить под контролем США им надоело
Все больше азиатских стран хотят в БРИКС: жить под контролем США им надоело - 21.06.2024, ПРАЙМ
Все больше азиатских стран хотят в БРИКС: жить под контролем США им надоело
На фоне разочарования глобальным миропорядком под руководством США многие страны Азии стремятся в БРИКС, передает Bloomberg. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T10:20+0300
2024-06-21T10:39+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. На фоне разочарования глобальным миропорядком под руководством США многие страны Азии стремятся в БРИКС, передает Bloomberg."Для стран, стремящихся смягчить экономические риски ужесточившейся конкуренции между США и Китаем, членство в БРИКС — попытка снять хотя бы часть этой напряженности", — говорится в материале.Россия и Китай в свою очередь считают широкий интерес к БРИКС показателем успешного противостояния попыткам США и их союзников их изолировать.Ко всему прочему, вступление в БРИКС имеет и другие преимущества, такие как объединение валютных резервов и создание Нового банка развития. Этот фонд коллективных инвестиций будет особенно полезен для Юго-Восточной Азии.Соединенные Штаты в свою очередь также развивают отношения с регионом, углубляя связи в области безопасности, особенно с Вьетнамом и Филиппинами, которые беспокоятся из-за споров с Китаем в Южно-Китайском море. Понимание того, что региону нужна система безопасности, растет по мере усиления соперничества между великими державами, заключили в агентстве.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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азия, брикс, сша
Политика, АЗИЯ, БРИКС, США
10:20 21.06.2024 (обновлено: 10:39 21.06.2024)
 
Все больше азиатских стран хотят в БРИКС: жить под контролем США им надоело

Bloomberg: все больше стран Азии изъявляют желание вступить в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанк1-е заседание шерп/су-шерп стран БРИКС. День третий
1-е заседание шерп/су-шерп стран БРИКС. День третий
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. На фоне разочарования глобальным миропорядком под руководством США многие страны Азии стремятся в БРИКС, передает Bloomberg.
"Для стран, стремящихся смягчить экономические риски ужесточившейся конкуренции между США и Китаем, членство в БРИКС — попытка снять хотя бы часть этой напряженности", — говорится в материале.
Россия и Китай в свою очередь считают широкий интерес к БРИКС показателем успешного противостояния попыткам США и их союзников их изолировать.
Ко всему прочему, вступление в БРИКС имеет и другие преимущества, такие как объединение валютных резервов и создание Нового банка развития. Этот фонд коллективных инвестиций будет особенно полезен для Юго-Восточной Азии.
Соединенные Штаты в свою очередь также развивают отношения с регионом, углубляя связи в области безопасности, особенно с Вьетнамом и Филиппинами, которые беспокоятся из-за споров с Китаем в Южно-Китайском море. Понимание того, что региону нужна система безопасности, растет по мере усиления соперничества между великими державами, заключили в агентстве.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
В Турции считают неизбежным членство страны в БРИКС
19 июня, 09:15
 
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