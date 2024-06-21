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Все больше азиатских стран хотят в БРИКС: жить под контролем США им надоело

Все больше азиатских стран хотят в БРИКС: жить под контролем США им надоело - 21.06.2024, ПРАЙМ

Все больше азиатских стран хотят в БРИКС: жить под контролем США им надоело

На фоне разочарования глобальным миропорядком под руководством США многие страны Азии стремятся в БРИКС, передает Bloomberg. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:20+0300

2024-06-21T10:20+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. На фоне разочарования глобальным миропорядком под руководством США многие страны Азии стремятся в БРИКС, передает Bloomberg."Для стран, стремящихся смягчить экономические риски ужесточившейся конкуренции между США и Китаем, членство в БРИКС — попытка снять хотя бы часть этой напряженности", — говорится в материале.Россия и Китай в свою очередь считают широкий интерес к БРИКС показателем успешного противостояния попыткам США и их союзников их изолировать.Ко всему прочему, вступление в БРИКС имеет и другие преимущества, такие как объединение валютных резервов и создание Нового банка развития. Этот фонд коллективных инвестиций будет особенно полезен для Юго-Восточной Азии.Соединенные Штаты в свою очередь также развивают отношения с регионом, углубляя связи в области безопасности, особенно с Вьетнамом и Филиппинами, которые беспокоятся из-за споров с Китаем в Южно-Китайском море. Понимание того, что региону нужна система безопасности, растет по мере усиления соперничества между великими державами, заключили в агентстве.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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