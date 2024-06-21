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БРИКС превращается в "более сильный противовес" G7, пишет СМИ - 21.06.2024, ПРАЙМ
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БРИКС превращается в "более сильный противовес" G7, пишет СМИ
БРИКС превращается в "более сильный противовес" G7, пишет СМИ - 21.06.2024, ПРАЙМ
БРИКС превращается в "более сильный противовес" G7, пишет СМИ
Расширение альянса БРИКС делает его "более сильным противовесом" группе государств G7, стремящимся оспорить доминирование США на мировой арене, пишет агентство... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T19:06+0300
2024-06-21T19:22+0300
брикс
g7
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Расширение альянса БРИКС делает его "более сильным противовесом" группе государств G7, стремящимся оспорить доминирование США на мировой арене, пишет агентство Bloomberg. "Расширение (БРИКС - ред.) больше политическое, чем экономическое... Увеличившийся альянс может стать более сильным противовесом так называемой "группе Семи", - говорится в материале со ссылкой на аналитиков агентства. По мнению агентства, Китай стремится построить альтернативный миропорядок, "притягивая государства южного полушария в свою экономическую орбиту" и тем самым оспаривая гегемонию США. Агентство отмечает, что с аналогичной целью на сегодняшний день выступает множество межгосударственных объединений, приводя в пример ОПЕК, ШОС, МЕРКОСУР и Африканский союз. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
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брикс, g7
БРИКС, G7
19:06 21.06.2024 (обновлено: 19:22 21.06.2024)
 
БРИКС превращается в "более сильный противовес" G7, пишет СМИ

Bloomberg: расширение БРИКС превращает альянс в "более сильный противовес" G7

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Расширение альянса БРИКС делает его "более сильным противовесом" группе государств G7, стремящимся оспорить доминирование США на мировой арене, пишет агентство Bloomberg.
"Расширение (БРИКС - ред.) больше политическое, чем экономическое... Увеличившийся альянс может стать более сильным противовесом так называемой "группе Семи", - говорится в материале со ссылкой на аналитиков агентства.
По мнению агентства, Китай стремится построить альтернативный миропорядок, "притягивая государства южного полушария в свою экономическую орбиту" и тем самым оспаривая гегемонию США.
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Агентство отмечает, что с аналогичной целью на сегодняшний день выступает множество межгосударственных объединений, приводя в пример ОПЕК, ШОС, МЕРКОСУР и Африканский союз.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
 
БРИКСG7
 
 
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