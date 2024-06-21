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Российские турагрегаторы ожидают рост бронирований от иностранцев

Российские турагрегаторы ожидают рост бронирований от иностранцев - 21.06.2024, ПРАЙМ

Российские турагрегаторы ожидают рост бронирований от иностранцев

Российские туристические агрегаторы прогнозируют рост числа бронирования отелей и билетов со стороны иностранных туристов, по итогам 2024 года он может... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T16:05+0300

2024-06-21T16:05+0300

2024-06-21T16:05+0300

россия

туризм

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Российские туристические агрегаторы прогнозируют рост числа бронирования отелей и билетов со стороны иностранных туристов, по итогам 2024 года он может составить 40%, заявила директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова, выступая на первом туристическом форуме БРИКС в Москве. "Мы проанализировали данные крупнейших игроков рынка в России – совокупные просмотры сайтов туристических агрегаторов в прошлом году достигли 1,2 миллиарда, а в этом году могут вырасти до 1,5 миллиарда. И этот показатель продолжит расти в дальнейшем в том числе благодаря иностранным пользователям. Что касается непосредственно бронирований, то, по нашему прогнозу, по итогам 2024 года количество бронирований иностранцами на сайтах российских туристических агрегаторов увеличится на 40% – это и размещение, и билеты", - сказала Скоромолова. Как рассказала журналистам управляющий директор сервиса онлайн-бронирований отелей и апартаментов "Островок" Дарья Кочеткова, спрос на размещение в российских отелях и апартаментах со стороны иностранных туристов с начала 2024 года вырос на 58% относительно аналогичного периода в прошлом году. "Чаще всего зарубежные туристы бронируют размещение России на двоих взрослых (43%), примерно столько же (41%) – это соло-туристы, компании от 3 человек – 9%, семьи с детьми – 7%. В основном бронирования проживания в России совершают пользователи из Турции, Казахстана, Белоруссии, Саудовской Аравии, Германии, Франции, ОАЭ, Таиланда, Индии. Средний чек – 6,5 тысячи рублей", - сказала Кочеткова. Что касается транспортной составляющей, то, по данным сервиса путешествий "Туту", спрос на билеты в Россию со стороны иностранцев в 2023 году вырос на 24% год к году, сообщила Скоромолова. По данным АТАГ, практически половина иностранных туристов путешествует самостоятельно. И для наращивания въездного турпотока в страну в том числе необходимо активно продвигать российские сервисы бронирования за рубежом, считает глава ассоциации. В первую очередь – на перспективных рынках, которые станут драйверами роста въездного туризма: страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия), а также страны Ближнего Востока (Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Турция), и Южной и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд), отметила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм