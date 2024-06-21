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Volkswagen внедрил ChatGPT в новые модели - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Volkswagen внедрил ChatGPT в новые модели
Volkswagen внедрил ChatGPT в новые модели - 21.06.2024, ПРАЙМ
Volkswagen внедрил ChatGPT в новые модели
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen добавил технологии искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT в голосовой ассистент IDA в своих новых моделях автомобилей, | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T18:28+0300
2024-06-21T18:28+0300
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen добавил технологии искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT в голосовой ассистент IDA в своих новых моделях автомобилей, сообщает компания. "Модели Volkswagen c мультимедийной системой нового поколения теперь также оснащены системой искусственного интеллекта ChatGPT", - говорится в пресс-релизе Volkswagen. Компания заявляет, что ИИ-технологии откроют водителям электромобилей новые возможности голосового управления онлайн-ассистентом IDA, такие как предоставление информации о туристических достопримечательностях, прошедших футбольных матчах или решение математических задач. В пресс-релизе отмечается, что владельцам электромобилей, уже имеющим личный аккаунт в сервисах VW Connect и VW Connect Plus, не потребуется дополнительного доступа или отдельного приложения для взаимодействия с голосовым ассистентом. Инструменты искусственного интеллекта внедрены в электрические автомобили семейства ID., новые модели Golf, Tiguan, Passat и доступны на нескольких системных языках: американский английский, британский английский, испанский, чешский и немецкий, следует из сообщения Volkswagen. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей.
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chatgpt, volkswagen, ии
ChatGPT, Volkswagen, ИИ
18:28 21.06.2024
 
Volkswagen внедрил ChatGPT в новые модели

Volkswagen внедрил ИИ-технологии ChatGPT в новые модели автомобилей

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen добавил технологии искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT в голосовой ассистент IDA в своих новых моделях автомобилей, сообщает компания.
"Модели Volkswagen c мультимедийной системой нового поколения теперь также оснащены системой искусственного интеллекта ChatGPT", - говорится в пресс-релизе Volkswagen.
Компания заявляет, что ИИ-технологии откроют водителям электромобилей новые возможности голосового управления онлайн-ассистентом IDA, такие как предоставление информации о туристических достопримечательностях, прошедших футбольных матчах или решение математических задач.
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В пресс-релизе отмечается, что владельцам электромобилей, уже имеющим личный аккаунт в сервисах VW Connect и VW Connect Plus, не потребуется дополнительного доступа или отдельного приложения для взаимодействия с голосовым ассистентом.
Инструменты искусственного интеллекта внедрены в электрические автомобили семейства ID., новые модели Golf, Tiguan, Passat и доступны на нескольких системных языках: американский английский, британский английский, испанский, чешский и немецкий, следует из сообщения Volkswagen.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей.
 
ChatGPTVolkswagenИИ
 
 
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