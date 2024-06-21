https://1prime.ru/20240621/ddos-ataka-849398271.html

Крупная DDoS-атака была зафиксирована на ресурсы Игр БРИКС

Крупная DDoS-атака была зафиксирована на ресурсы Игр БРИКС - 21.06.2024, ПРАЙМ

Крупная DDoS-атака была зафиксирована на ресурсы Игр БРИКС

ГК "Солар" зафиксировал крупную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС, хакеры пытались парализовать работу девяти площадок, в их числе - центральный стадион, | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T21:49+0300

2024-06-21T21:49+0300

2024-06-21T21:50+0300

ddos-атака

брикс

интернет-ресурсы

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_946a489b3898a78f7c418245199d7bca.jpg

МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. ГК "Солар" зафиксировал крупную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС, хакеры пытались парализовать работу девяти площадок, в их числе - центральный стадион, дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академия тенниса, рассказал журналистам директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков. "Сегодня, начиная примерно с 12.00 мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. Злоумышленники пытаются парализовать работу цифровых ресурсов девяти площадок мероприятия, среди которых центральный стадион, дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академия тенниса и др", - сказал Дрюков. Специалисты компании отбили три волны киберударов - в них были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто. Мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с, а вредоносные запросы были направлены с десятков тысяч IP-адресов из разных стран. Как отметил Дрюков, хакеры меняли цели и векторы кибератак в течение всего дня, перенаправляли трафик с ресурсов Игр БРИКС на сторону защиты и обратно. "Все это требовало от нас моментальной реакции по перенастройке защитных механизмов с учетом векторов и тактик злоумышленников в данную минуту. Мы продолжаем следить за ситуацией", - добавил он. Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.

https://1prime.ru/20240612/briks-849109103.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ddos-атака, брикс, интернет-ресурсы