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Крупная DDoS-атака была зафиксирована на ресурсы Игр БРИКС - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Крупная DDoS-атака была зафиксирована на ресурсы Игр БРИКС
Крупная DDoS-атака была зафиксирована на ресурсы Игр БРИКС - 21.06.2024, ПРАЙМ
Крупная DDoS-атака была зафиксирована на ресурсы Игр БРИКС
ГК "Солар" зафиксировал крупную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС, хакеры пытались парализовать работу девяти площадок, в их числе - центральный стадион, | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T21:49+0300
2024-06-21T21:50+0300
ddos-атака
брикс
интернет-ресурсы
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. ГК "Солар" зафиксировал крупную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС, хакеры пытались парализовать работу девяти площадок, в их числе - центральный стадион, дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академия тенниса, рассказал журналистам директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков. "Сегодня, начиная примерно с 12.00 мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. Злоумышленники пытаются парализовать работу цифровых ресурсов девяти площадок мероприятия, среди которых центральный стадион, дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академия тенниса и др", - сказал Дрюков. Специалисты компании отбили три волны киберударов - в них были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто. Мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с, а вредоносные запросы были направлены с десятков тысяч IP-адресов из разных стран. Как отметил Дрюков, хакеры меняли цели и векторы кибератак в течение всего дня, перенаправляли трафик с ресурсов Игр БРИКС на сторону защиты и обратно. "Все это требовало от нас моментальной реакции по перенастройке защитных механизмов с учетом векторов и тактик злоумышленников в данную минуту. Мы продолжаем следить за ситуацией", - добавил он. Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.
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ddos-атака, брикс, интернет-ресурсы
DDos-атака, БРИКС, интернет-ресурсы
21:49 21.06.2024 (обновлено: 21:50 21.06.2024)
 
Крупная DDoS-атака была зафиксирована на ресурсы Игр БРИКС

ГК "Солар" зафиксировал крупную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. ГК "Солар" зафиксировал крупную DDoS-атаку на цифровые ресурсы Игр БРИКС, хакеры пытались парализовать работу девяти площадок, в их числе - центральный стадион, дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академия тенниса, рассказал журналистам директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков.
"Сегодня, начиная примерно с 12.00 мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. Злоумышленники пытаются парализовать работу цифровых ресурсов девяти площадок мероприятия, среди которых центральный стадион, дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академия тенниса и др", - сказал Дрюков.
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Специалисты компании отбили три волны киберударов - в них были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто. Мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с, а вредоносные запросы были направлены с десятков тысяч IP-адресов из разных стран.
Как отметил Дрюков, хакеры меняли цели и векторы кибератак в течение всего дня, перенаправляли трафик с ресурсов Игр БРИКС на сторону защиты и обратно.
"Все это требовало от нас моментальной реакции по перенастройке защитных механизмов с учетом векторов и тактик злоумышленников в данную минуту. Мы продолжаем следить за ситуацией", - добавил он.
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.
 
DDos-атакаБРИКСинтернет-ресурсы
 
 
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