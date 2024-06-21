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"Проблемы копятся". В Кремле назвали диалог с Вашингтоном востребованным
"Проблемы копятся". В Кремле назвали диалог с Вашингтоном востребованным - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Проблемы копятся". В Кремле назвали диалог с Вашингтоном востребованным
Москва открыта ко всеобъемлющим переговорам с Вашингтоном, которые подразумевают и проблему участия США в украинском конфликте, сообщил официальный... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:50+0300
2024-06-21T13:50+0300
2024-06-21T13:52+0300
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Москва открыта ко всеобъемлющим переговорам с Вашингтоном, которые подразумевают и проблему участия США в украинском конфликте, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В целом, этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы копятся, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности ", - отметил Песков в разговоре с представителями прессы.Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе своего послания Федеральному собранию отмечал, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности только наряду с другими вопросами безопасности.
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кремль, дмитрий песков, сша, переговоры, украина, политика, внешняя политика
Кремль, Дмитрий Песков, США, переговоры, УКРАИНА, политика, Внешняя политика
"Проблемы копятся". В Кремле назвали диалог с Вашингтоном востребованным
Песков: диалог РФ и США крайне востребован, проблемы копятся
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Москва открыта ко всеобъемлющим переговорам с Вашингтоном, которые подразумевают и проблему участия США в украинском конфликте, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В целом, этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы копятся, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности ", - отметил Песков в разговоре с представителями прессы.
Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе своего послания Федеральному собранию отмечал, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности только наряду с другими вопросами безопасности.