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"Проблемы копятся". В Кремле назвали диалог с Вашингтоном востребованным

"Проблемы копятся". В Кремле назвали диалог с Вашингтоном востребованным - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Проблемы копятся". В Кремле назвали диалог с Вашингтоном востребованным

Москва открыта ко всеобъемлющим переговорам с Вашингтоном, которые подразумевают и проблему участия США в украинском конфликте, сообщил официальный... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T13:50+0300

2024-06-21T13:50+0300

2024-06-21T13:52+0300

кремль

дмитрий песков

сша

переговоры

украина

политика

внешняя политика

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Москва открыта ко всеобъемлющим переговорам с Вашингтоном, которые подразумевают и проблему участия США в украинском конфликте, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В целом, этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы копятся, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности ", - отметил Песков в разговоре с представителями прессы.Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе своего послания Федеральному собранию отмечал, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности только наряду с другими вопросами безопасности.

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кремль, дмитрий песков, сша, переговоры, украина, политика, внешняя политика