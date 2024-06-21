https://1prime.ru/20240621/dividendy-849378936.html

Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год

Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год - 21.06.2024, ПРАЙМ

Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год

Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:34+0300

2024-06-21T12:34+0300

2024-06-21T12:35+0300

экономика

сбербанк

дивиденды

прибыль

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой прибыли группы, на каждую акцию будет выплачено по 33,3 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 11 июля. В апреле Сбербанк сообщил, что по итогам 2023 года заработал рекордную чистую прибыль по МСФО – 1,5 триллиона рублей. Тогда же было заявлено, что, согласно действующей дивидендной политике, банк направит на дивиденды 50% чистой прибыли группы. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у государства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, или 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 375 миллиардов рублей дивидендных выплат этого банка.

https://1prime.ru/20240621/finrezultat-849368660.html

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сбербанк, дивиденды, прибыль