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Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год - 21.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240621/dividendy-849378936.html
Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год
Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год - 21.06.2024, ПРАЙМ
Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год
Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:34+0300
2024-06-21T12:35+0300
экономика
сбербанк
дивиденды
прибыль
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой прибыли группы, на каждую акцию будет выплачено по 33,3 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 11 июля. В апреле Сбербанк сообщил, что по итогам 2023 года заработал рекордную чистую прибыль по МСФО – 1,5 триллиона рублей. Тогда же было заявлено, что, согласно действующей дивидендной политике, банк направит на дивиденды 50% чистой прибыли группы. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у государства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, или 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 375 миллиардов рублей дивидендных выплат этого банка.
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сбербанк, дивиденды, прибыль
Экономика, Сбербанк, дивиденды, прибыль
12:34 21.06.2024 (обновлено: 12:35 21.06.2024)
 
Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год

Акционеры "Сбера" утвердили рекордные дивиденды за 2023 год в 750 млрд рублей

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой прибыли группы, на каждую акцию будет выплачено по 33,3 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка.
Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 11 июля.
В апреле Сбербанк сообщил, что по итогам 2023 года заработал рекордную чистую прибыль по МСФО – 1,5 триллиона рублей. Тогда же было заявлено, что, согласно действующей дивидендной политике, банк направит на дивиденды 50% чистой прибыли группы.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у государства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, или 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 375 миллиардов рублей дивидендных выплат этого банка.
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