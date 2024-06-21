https://1prime.ru/20240621/dividendy-849378936.html
Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год
Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год - 21.06.2024, ПРАЙМ
Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год
Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:34+0300
2024-06-21T12:34+0300
2024-06-21T12:35+0300
экономика
сбербанк
дивиденды
прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfd3f469676648a334539fbe41ca0be3.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой прибыли группы, на каждую акцию будет выплачено по 33,3 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 11 июля. В апреле Сбербанк сообщил, что по итогам 2023 года заработал рекордную чистую прибыль по МСФО – 1,5 триллиона рублей. Тогда же было заявлено, что, согласно действующей дивидендной политике, банк направит на дивиденды 50% чистой прибыли группы. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у государства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, или 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 375 миллиардов рублей дивидендных выплат этого банка.
https://1prime.ru/20240621/finrezultat-849368660.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3f6b27dcc6a0bb7ce6b01f164ba01bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, дивиденды, прибыль
Экономика, Сбербанк, дивиденды, прибыль
Акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2023 год
Акционеры "Сбера" утвердили рекордные дивиденды за 2023 год в 750 млрд рублей
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2023 год в рекордном размере - 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от чистой прибыли группы, на каждую акцию будет выплачено по 33,3 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка.
Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 11 июля.
В апреле Сбербанк сообщил, что по итогам 2023 года заработал рекордную чистую прибыль по МСФО – 1,5 триллиона рублей. Тогда же было заявлено, что, согласно действующей дивидендной политике, банк направит на дивиденды 50% чистой прибыли группы.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у государства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, или 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 375 миллиардов рублей дивидендных выплат этого банка.
Греф ожидает роста прибыли "Сбера" по итогам года