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Эксперт отметил максимальный уровень доходности гособлигаций России

Эксперт отметил максимальный уровень доходности гособлигаций России - 21.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт отметил максимальный уровень доходности гособлигаций России

Доходность российских облигаций федерального займа (ОФЗ) достигла многолетних максимальных уровней под давлением сигналов Банка России о возможном повышении... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T13:56+0300

2024-06-21T13:56+0300

2024-06-21T13:59+0300

экономика

россия

гособлигации

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Доходность российских облигаций федерального займа (ОФЗ) достигла многолетних максимальных уровней под давлением сигналов Банка России о возможном повышении ключевой ставки и роста инфляционных ожиданий и самой инфляции, рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. "В последнее время на вторичном рынке цены ОФЗ продолжили свое снижение под давлением итогов июньского заседания Банка России, на котором регулятор не повысил ключевую ставку, но дал ясный сигнал о возможном существенном (в пределах 1-2%) повышении ключевой ставки на следующем июльском заседании", - говорит эксперт. По его словам, среди причин ухудшения конъюнктуры рынка также можно назвать повышение инфляционных ожиданий до 11,9% с 11,7% и инфляции, которая ускорилась в мае до 0,74% против 0,5% в апреле, а в годовом выражении - до 8,3% против 7,84% по итогам апреля и до 8,46% на 17 июня. "В результате снижения цен, которое наблюдается с начала текущего года, доходность ОФЗ достигла многолетних максимальных уровней", - говорит эксперт. Повышение доходности в среднем по рынку ОФЗ с постоянным доходом в текущем году составило 394 базисных пункта (против повышения на 247 базисных пунктов за целый прошлый год), подсчитал Ермак. При этом максимальный рост доходности был в пределах 503-514 базисных пунктов, до уровня 16,5-16,75% годовых по трем краткосрочным выпускам со сроком обращения в пределах 2-3 лет. "Столь высокого уровня по таким облигациям не наблюдалось с начала 2015 года", - обращает внимание эксперт. По его словам, доходность среднесрочных выпусков повысилась в пределах 370-486 базисных пунктов до уровня 15,66-16,14% годовых. Доходность по долгосрочным выпускам выросла в пределах 331-371 базисного пункта, до уровня 15,29-15,68% годовых. Доходность десятилетних облигаций, которые являются бенчмарком для всего рублевого облигационного рынка, была зафиксирована на уровне 15,5% годовых, что на 55-74 базисных пункта ниже предыдущих максимумов, которые были достигнуты 16 декабря 2014 года и 13 января 2015 года. Ранее на уровне 15,69-15,83% годовых доходность 10-летних ОФЗ-ПД была зафиксирована 16-19 февраля 2009 года. "При этом во всех предыдущих случаях доходность ОФЗ сохранялась на таких крайне высоких уровнях в течение короткого периода (от одного до двух-трех дней). Принимая во внимание возможность повышения ключевой ставки до беспрецедентного высокого уровня и нахождения на нем в течение долгого времени мы оцениваем высокую вероятность достижения и превышения доходности ОФЗ предыдущих локальных максимумов и также сохранения ее на высоком уровне в течение долгого времени", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гособлигации