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Золото нацелено на рост вторую неделю подряд в надежде на снижение ставок

Золото нацелено на рост вторую неделю подряд в надежде на снижение ставок - 21.06.2024, ПРАЙМ

Золото нацелено на рост вторую неделю подряд в надежде на снижение ставок

Цены на золото могут продемонстрировать рост по итогам второй недели подряд. Последние более слабые, чем ожидалось, экономические данные в США укрепили оптимизм | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T16:50+0300

2024-06-21T16:50+0300

2024-06-21T16:50+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 21 июн ПРАЙМ. Цены на золото могут продемонстрировать рост по итогам второй недели подряд. Последние более слабые, чем ожидалось, экономические данные в США укрепили оптимизм трейдеров насчет снижения процентных ставок позднее в этом году. Цены на другие драгоценные металлы также могут вырасти за неделю.По состоянию на 12.07 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,3%, до 2366,83 доллара за унцию, достигнув максимума за две недели.С начала недели золото на рынке спот подорожало более чем на 1%, после роста на предыдущей неделе на 1,7%.Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,5%, до 2380,80 доллара."На этой неделе вышли некоторые слабые экономические данные в США, включая вчерашнюю статистику по рынку жилья. Высокие процентные ставки оказывают негативное влияние на активность", – поясняет Оле Хансен, директор Saxo Bank по стратегии на сырьевых рынках.Макроданные в четверг показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе немного сократилось, а количество закладок новых домов снизилось. Вместе с майскими данными по розничным продажам эта статистика указывает на сохранение вероятности понижения процентных ставок ФРС в сентябре.Между тем китайский юань упал против доллара до нового минимума за семь месяцев."Слабость юаня также является одной из причин роста спроса на золото со стороны китайских инвесторов в целом в последние месяцы, помимо очевидных опасений насчет сектора недвижимости", – отмечает Хансен.В фокусе внимания рынка теперь находятся предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) США, которые будут представлены сегодня в 13.45 по Гринвичу.Серебро на рынке спот упало в цене на 0,6%, до 30,53 доллара за унцию, однако с начала недели оно подорожало на 3%.Платина на рынке спот выросла в цене на 2%, до 998,15 доллара, а палладий подорожал почти на 4%, до 959,56 доллара. Котировки этих металлов также нацелены на рост по итогам недели."Рынок (палладия) сегодня и всю неделю был напряженным. Стоит отметить чрезмерно крупный объем срочных коротких позиций на NYMEX. По мере приближения конца квартала (а в некоторых случаях и конца финансового года) на следующей неделе может произойти покрытие некоторых позиций в связи с корректировкой балансов", – указывает аналитик StoneX Рона О'Коннелл.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов