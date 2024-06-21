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Золото нацелено на рост вторую неделю подряд в надежде на снижение ставок - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Золото нацелено на рост вторую неделю подряд в надежде на снижение ставок
Золото нацелено на рост вторую неделю подряд в надежде на снижение ставок - 21.06.2024, ПРАЙМ
Золото нацелено на рост вторую неделю подряд в надежде на снижение ставок
Цены на золото могут продемонстрировать рост по итогам второй недели подряд. Последние более слабые, чем ожидалось, экономические данные в США укрепили оптимизм | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:50+0300
2024-06-21T16:50+0300
рынки
рынок драгметаллов
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МОСКВА, 21 июн ПРАЙМ. Цены на золото могут продемонстрировать рост по итогам второй недели подряд. Последние более слабые, чем ожидалось, экономические данные в США укрепили оптимизм трейдеров насчет снижения процентных ставок позднее в этом году. Цены на другие драгоценные металлы также могут вырасти за неделю.По состоянию на 12.07 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,3%, до 2366,83 доллара за унцию, достигнув максимума за две недели.С начала недели золото на рынке спот подорожало более чем на 1%, после роста на предыдущей неделе на 1,7%.Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,5%, до 2380,80 доллара."На этой неделе вышли некоторые слабые экономические данные в США, включая вчерашнюю статистику по рынку жилья. Высокие процентные ставки оказывают негативное влияние на активность", – поясняет Оле Хансен, директор Saxo Bank по стратегии на сырьевых рынках.Макроданные в четверг показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе немного сократилось, а количество закладок новых домов снизилось. Вместе с майскими данными по розничным продажам эта статистика указывает на сохранение вероятности понижения процентных ставок ФРС в сентябре.Между тем китайский юань упал против доллара до нового минимума за семь месяцев."Слабость юаня также является одной из причин роста спроса на золото со стороны китайских инвесторов в целом в последние месяцы, помимо очевидных опасений насчет сектора недвижимости", – отмечает Хансен.В фокусе внимания рынка теперь находятся предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) США, которые будут представлены сегодня в 13.45 по Гринвичу.Серебро на рынке спот упало в цене на 0,6%, до 30,53 доллара за унцию, однако с начала недели оно подорожало на 3%.Платина на рынке спот выросла в цене на 2%, до 998,15 доллара, а палладий подорожал почти на 4%, до 959,56 доллара. Котировки этих металлов также нацелены на рост по итогам недели."Рынок (палладия) сегодня и всю неделю был напряженным. Стоит отметить чрезмерно крупный объем срочных коротких позиций на NYMEX. По мере приближения конца квартала (а в некоторых случаях и конца финансового года) на следующей неделе может произойти покрытие некоторых позиций в связи с корректировкой балансов", – указывает аналитик StoneX Рона О'Коннелл.
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
16:50 21.06.2024
 

Золото нацелено на рост вторую неделю подряд в надежде на снижение ставок

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 июн ПРАЙМ. Цены на золото могут продемонстрировать рост по итогам второй недели подряд. Последние более слабые, чем ожидалось, экономические данные в США укрепили оптимизм трейдеров насчет снижения процентных ставок позднее в этом году. Цены на другие драгоценные металлы также могут вырасти за неделю.
По состоянию на 12.07 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,3%, до 2366,83 доллара за унцию, достигнув максимума за две недели.
С начала недели золото на рынке спот подорожало более чем на 1%, после роста на предыдущей неделе на 1,7%.
Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,5%, до 2380,80 доллара.
"На этой неделе вышли некоторые слабые экономические данные в США, включая вчерашнюю статистику по рынку жилья. Высокие процентные ставки оказывают негативное влияние на активность", – поясняет Оле Хансен, директор Saxo Bank по стратегии на сырьевых рынках.
Макроданные в четверг показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе немного сократилось, а количество закладок новых домов снизилось. Вместе с майскими данными по розничным продажам эта статистика указывает на сохранение вероятности понижения процентных ставок ФРС в сентябре.
Между тем китайский юань упал против доллара до нового минимума за семь месяцев.
"Слабость юаня также является одной из причин роста спроса на золото со стороны китайских инвесторов в целом в последние месяцы, помимо очевидных опасений насчет сектора недвижимости", – отмечает Хансен.
В фокусе внимания рынка теперь находятся предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) США, которые будут представлены сегодня в 13.45 по Гринвичу.
Серебро на рынке спот упало в цене на 0,6%, до 30,53 доллара за унцию, однако с начала недели оно подорожало на 3%.
Платина на рынке спот выросла в цене на 2%, до 998,15 доллара, а палладий подорожал почти на 4%, до 959,56 доллара. Котировки этих металлов также нацелены на рост по итогам недели.
"Рынок (палладия) сегодня и всю неделю был напряженным. Стоит отметить чрезмерно крупный объем срочных коротких позиций на NYMEX. По мере приближения конца квартала (а в некоторых случаях и конца финансового года) на следующей неделе может произойти покрытие некоторых позиций в связи с корректировкой балансов", – указывает аналитик StoneX Рона О'Коннелл.
 
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